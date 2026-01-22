¿Damián Díaz estará en la Noche Amarilla 2026? Esto dijo el DT Pool Gavilánez

El director técnico de Guayaquil City respondió sobre la posibilidad que el Kitu vuelva a pisar el Monumental de Barcelona SC

Pool Gavilánez encarará una nueva temporada con Guayaquil City, tras su ascenso a la Serie A.

El director técnico de Guayaquil City, Pool Gavilánez, aclaró la situación respecto a que el experimentado jugador y refuerzo de lujo para esta temporada, Damián Díaz, sea parte del equipo que rivalice a Barcelona en la Noche Amarilla 2026.

Gavilánez desmintió el hecho que Díaz no quiera participar en el evento de presentación de la plantilla del Ídolo. Confirmó que "eso salió de los periodistas".

"Para mí es un tema delicadísimo. No tiene sentido decir que un jugador no quiere ir. Pero falta una semana para el partido”, expresó el DT en entrevista realizada en Marca 90.

Damián ‘Kitu’ Díaz se presenta en el Guayaquil City. Carlos Klinger

El estratega ecuatoriano confirmó que el Kitu "viene sin entrenar" y están buscando "que llegue al 100 % para el día 1 del campeonato ecuatoriano". Además, que la decisión que esté en el Monumental "un tiempo, 10 minutos o nada", será una postura netamente del cuerpo técnico. "Él no se pondría en esas, no se lo ve así”.

“No sabemos si podrá jugar un partido entero. Pero me parece irresponsable de los periodistas decir que no quiere ir a la Noche Amarilla”.

Guayaquil City, rival de Barcelona SC en la Noche Amarilla 2026

Por último, Gavilánez aseviró que: “Dentro de mi planificación está que sí vamos a jugar contra Barcelona el sábado 31 de enero, gustosos de ver una noche tan especial. Y si se cae, pues la veremos por televisión”.

Una nueva temporada se avecina para el equipo de la ciudad y la expectativa crece por la presencia de Damián Díaz, quien, por su exitoso pasado con los toreros, despierta la atención verlo rivalizando en un partido con otra camiseta.

