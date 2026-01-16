Expreso
Noche amarilla 2025 barcelona
Juegos pirotécnicos dentro y fuera del estadio Monumental en la Noche Amarilla 2025Miguel Canales / Expreso

Noche Amarilla 2026: Barcelona SC reveló nuevos precios y puntos de venta de entradas

El Ídolo se prepara para su fiesta de presentación de su plantilla para una nueva temporada competitiva. Conoce los detalles

Barcelona presentó los detalles de su gran evento de gala, que se celebrará el 31 de enero en Guayaquil. Los socios contarán con beneficios exclusivos y una preventa que inicia este fin de semana.

Lea también: Crisis en Emelec: Cronología de los problemas y deudas con el presidente Jorge Guzmán

Mientras el primer equipo del Ídolo intensifica sus trabajos de pretemporada en la altura de Quito, la directiva ha puesto en marcha la logística para la esperada Noche Amarilla 2026. El evento, que servirá para presentar oficialmente a la plantilla de este año, ya tiene hoja de ruta para la venta de boletos.

Para garantizar el orden y priorizar a su base de seguidores más fieles, el club ha dispuesto una preventa exclusiva que se desarrollará durante los siguientes días: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero.

Las entradas podrán ser adquiridas tanto en los puntos de venta físicos autorizados como a través de la plataforma virtual del club.

La institución ha establecido una diferenciación de precios, otorgando un 50% de descuento en las localidades populares para sus socios activos.

Barcelona enfatizó que el acceso estará sujeto a políticas estrictas de control. Según el comunicado oficial, solo podrán asistir gratis los socios y propietarios de suites que se encuentren al día en sus pagos.

Precios de las localidades par ala Noche Amarilla 2026

  • General Norte: $12 (hinchas) -$6 (socios)
  • General Sur: $12 (hinchas) -$6 (socios)
  • Tribuna Marathon: $25 (hinchas) -$12,50 (socios)
  • Palco Bajo: $50 (hinchas) -$25 (socios)
  • Palcos 1-5 y 6: $50 (hinchas) -$25 (socios)
  • Palcos 2-3-4-7: $50 (hinchas) -$25 (socios)
  • Palco Pilsener: $150
  • Suite: $70

Los puntos físicos de venta de las entradas para la Noche Amarilla 2026

  • Socios: Estadio Banco Pichincha (Boletería Oeste) - del 16 al 18 de enero - 09h00 a 16h30
  • Pollos a la Brasa Barcelona (Sucre y Boyacá) - del 16 al 18 de enero - 10h00 a 17h00
  • Hinchas: Pharmacys
  • Pollos a la Brasa Barcelona
  • Boletería Este del Estadio Banco Pichincha
