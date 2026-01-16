Noche Amarilla 2026: Barcelona SC reveló nuevos precios y puntos de venta de entradas

El Ídolo se prepara para su fiesta de presentación de su plantilla para una nueva temporada competitiva. Conoce los detalles

Juegos pirotécnicos dentro y fuera del estadio Monumental en la Noche Amarilla 2025

Barcelona presentó los detalles de su gran evento de gala, que se celebrará el 31 de enero en Guayaquil. Los socios contarán con beneficios exclusivos y una preventa que inicia este fin de semana.

Mientras el primer equipo del Ídolo intensifica sus trabajos de pretemporada en la altura de Quito, la directiva ha puesto en marcha la logística para la esperada Noche Amarilla 2026. El evento, que servirá para presentar oficialmente a la plantilla de este año, ya tiene hoja de ruta para la venta de boletos.

Para garantizar el orden y priorizar a su base de seguidores más fieles, el club ha dispuesto una preventa exclusiva que se desarrollará durante los siguientes días: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero.

El delantero Pablo Calle (i) y el defensa Gustavo Vallecilla, se entrenan en las canchas alternas del Monumental. Cortesía

Las entradas podrán ser adquiridas tanto en los puntos de venta físicos autorizados como a través de la plataforma virtual del club.

La institución ha establecido una diferenciación de precios, otorgando un 50% de descuento en las localidades populares para sus socios activos.

Barcelona enfatizó que el acceso estará sujeto a políticas estrictas de control. Según el comunicado oficial, solo podrán asistir gratis los socios y propietarios de suites que se encuentren al día en sus pagos.

Precios de las localidades par ala Noche Amarilla 2026



General Norte: $12 (hinchas) -$6 (socios)

General Sur: $12 (hinchas) -$6 (socios)

Tribuna Marathon: $25 (hinchas) -$12,50 (socios)

Palco Bajo: $50 (hinchas) -$25 (socios)

Palcos 1-5 y 6: $50 (hinchas) -$25 (socios)

Palcos 2-3-4-7: $50 (hinchas) -$25 (socios)

Palco Pilsener: $150

Suite: $70

Los puntos físicos de venta de las entradas para la Noche Amarilla 2026



Socios: Estadio Banco Pichincha (Boletería Oeste) - del 16 al 18 de enero - 09h00 a 16h30

Pollos a la Brasa Barcelona (Sucre y Boyacá) - del 16 al 18 de enero - 10h00 a 17h00

Hinchas: Pharmacys

Pollos a la Brasa Barcelona

Boletería Este del Estadio Banco Pichincha

⏳ Cuenta regresiva

Noche Amarilla 2026

Preventa 16, 17 y 18 de enero

🎤 Grupo Galé + Zion

¡Se vienen más anuncios!

⏳ Cuenta regresiva

Noche Amarilla 2026

Preventa 16, 17 y 18 de enero

🎤 Grupo Galé + Zion

¡Se vienen más anuncios!

