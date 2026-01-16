Crisis en Emelec: Cronología de los problemas y deudas con el presidente Jorge Guzmán

El Bombillo pasa por horas críticas en lo económico y persiste en la inestabilidad dirigencial. Con Guzmán no mejoró

El periodo de Jorge Guzmán como presidente de Emelec se ha visto más empañado que ningún otro dirigente en los últimos años. A pesar que llegó como un 'carta' de esperanza para el mundo eléctrico, tras el crítico paso de José Pileggi y César Avilés desde 2023 a 2025, la realidad continúa siendo cuesta arriba para los azules.

Guzmán ganó las elecciones el 27 de febrero de 2025 y el objetivo principal era de resolver las prohibiciones de inscripción de jugadores en FIFA. Lo logró y la relativa calma llegaba al Bombillo, sin embargo, aún habían más por abarcar.

Al mes siguiente de haber asumido, Guzmán tuvo que hacerse cargo de montos por cancelar de José Francisco Cevallos ($ 105.000), Leandro Vega ($ 300.000), Robert Burbano ($ 100.000), Diego García ($ 34.000), Carlos Villalba ($ 14.500), Alexis Zapata ($ 89.000), Andrés Ricaurte ($ 73.000), Caín Fara ($ 25.000), Hernán Torres ($ 86.000) y Joan Patsy, agente de Ismael Rescalvo ($ 165.000).

En casos particulares no se cumplió, por ejemplo, con Leguizamón, quien posteriormente expresó no haber recibido. Tener las cuentas bancarias suspendidas fue la razón mencionada desde el club.

Emelec habría planificado hacer la pretemporada en Salinas, pero tampoco fue confirmado. ARCHIVO / EXPRESO

En la temporada anterior existió más de cinco paralizaciones de entrenamientos por falta de los sueldos del plantel. A eso también se sumaron que no concentraron previo a los partidos.

Culminaron el 2025 sin haber recibido sus sueldos, no solo los futbolistas sino también la nómina de trabajadores. En muchos de los casos la deuda era de 4 a 5 meses, los que hasta el cierre de esta edición, continúan pendientes.

A toda esta debacle, el conjunto guayaquileño fue el segundo equipo que más pagó por multas y sanciones durante el desarrollo de la LigaPro. Desembolsó un total de $ 58.960 por incumplimientos y malos comportamientos de los aficionados.

Las acciones de protección y las demandas han sido parte de los días de Emelec con Guzmán. Cerró 2025 e inició 2026 con una audiencia por realizarse con el Ministerio del Deporte, tras una denuncia de una supuesta falsificación de firmas e inadecuada inscripción del directorio. Ya han sido 4 ocasiones que se suspende, la última fue este viernes 16 de enero.

Línea de tiempo de Jorge Guzmán como presidente de Emelec

Febrero - Marzo 2025: El inicio y el choque con la realidad

27 de febrero, 2025: Jorge Guzmán gana las elecciones de Emelec (Lista 1) con 668 votos, sucediendo a César Avilés.

10 de marzo, 2025: Guzmán declara públicamente que encontró un club "totalmente desarticulado" y revela que la gestión anterior gastó fondos destinados al pago de deudas urgentes (como el caso de Joao Rojas).

28 de marzo, 2025: Denuncia una grave crisis institucional debido a que el Ministerio del Deporte no ha registrado oficialmente a su directorio, lo que limita la capacidad legal de acción del club.

Abril - Septiembre 2025: Deudas millonarias y sanciones deportivas

Septiembre, 2025: En entrevistas, Guzmán revela un déficit superior a los 15 millones de dólares y problemas con servicios básicos (agua y luz) en el Polideportivo de Los Samanes y estadio George Capwell. Además el persistente inconveniente con el Banco del Pacífico.

14 de septiembre, 2025: Emelec pierde 0-4 ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero. Se producen incidentes en el estadio Capwell.

19 de septiembre, 2025: La LigaPro sanciona a Emelec con cuatro partidos sin público y dos adicionales sin hinchada en la general de la Av. Quito, además de una multa de $125,000. Guzmán denuncia una "mano negra" y parcialidad en los informes arbitrales.

Diciembre 2025: Tensiones políticas y ataques

29 de diciembre, 2025: El club denuncia que la cuenta oficial de X (Twitter) de Jorge Guzmán fue vulnerada.

30 de diciembre, 2025: Guzmán reaparece tras una operación de garganta y denuncia una "campaña miserable" en su contra. Acusa directamente a Cristhian Noboa de intentar desestabilizar a la directiva y rechaza cualquier posibilidad de intervención externa.

Emelec no fue protagonista en la temporada 2025. FREDDY RODRÍGUEZ

Enero 2026: El punto crítico y la resta de puntos

9 de enero, 2026: Vence el plazo de la FEF para que el club presente respaldos de pagos de obligaciones económicas (aprox. $100,000). El club no logra certificar los pagos a tiempo.

13 de enero, 2026: Guzmán califica la situación como una "emboscada". Revela que el club ha perdido entre 3 y 4 millones de dólares en auspicios porque los patrocinadores temen una intervención del Viceministerio del Deporte.

14 de enero, 2026: Se confirma la sanción de la FEF: resta de tres puntos para el inicio de la LigaPro 2026 por incumplimiento de pagos. Guzmán asegura que apelará, afirmando tener los cheques de gerencia.

16 de enero, 2026: Aparece un monigote colgado en un puente cerca del Estadio Capwell con el mensaje "Lárgate Guzmán", reflejando el malestar de la hinchada ante la crisis institucional. El club se mantiene a la espera de una audiencia crucial que determinará si su directiva es legalmente válida o si FEF deberá nombrar un interventor.

