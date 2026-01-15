Expreso
Lebron James
LeBron James (c) de Los Ángeles Lakers reacciona previo a un partido de la temporada regular de la NBA contra los New Orleans Pelicans.EFE

LeBron James: "No importa si me amas o me odias, me recordarás"

LeBron James se convirtió en el jugador con más temporadas en la NBA en el partido contra los 'Hawks'

Ni el paso de 23 temporadas ni la lógica del tiempo parecen hacer mella en la vigencia de LeBron James. En una noche que quedará marcada por el simbolismo, El Rey lideró la contundente victoria de Los Angeles Lakers por 141-116 sobre los Atlanta Hawks, registrando una actuación de calibre estelar con 31 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes.

Sin embargo, más allá de la cercanía con el triple-doble, el foco estuvo puesto en el hombro derecho de su camiseta, donde James estrenó de forma oficial el parche NBA Seasons 23, un distintivo que lo consagra como el jugador con más temporadas disputadas en la historia de la liga.

La euforia del encuentro se trasladó rápidamente a las plataformas digitales, donde LeBron lanzó un mensaje contundente que reafirma su postura ante la narrativa pública: "No importa si me amas o me odias, me recordarás", escribió el máximo anotador histórico de la NBA en sus redes sociales, acompañando el texto con postales del partido junto a su hijo y compañero de equipo, Bronny James.

Este gesto no solo resalta el legado familiar que está construyendo en la pista, sino que también funciona como respuesta a quienes vaticinan un declive que los números desmienten categóricamente. Con promedios (hasta esa noche) de 22.4 puntos, 5.7 rebotes y 6.9 asistencias por partido, James se mantiene como el tercer pilar ofensivo de un equipo que marcha quinto en la Conferencia Oeste con un récord de 24-14.

Un apoyo incondicional y un futuro incierto

Lebron James y J.J. Redick
LeBron James (I) junto al entrenador de los Lakers, J.J. Redick (D).Cortesía
El respaldo hacia el astro también llegó desde el banquillo. Su entrenador, J.J. Redick, fue tajante al criticar a los escépticos, asegurando que el compromiso de James está "fuera de lo normal" y que su pasión por el juego se mantiene intacta a pesar de las dos décadas de trayectoria.

No obstante, el aura de incertidumbre sigue presente en el Crypto.com Arena; con su contrato finalizando el próximo mes de junio y sin una renovación firmada en el horizonte, cada actuación de LeBron se vive como un capítulo de una gira de despedida que él mismo se encarga de postergar con talento.

