Richard Carapaz: Calendario definido rumbo al Giro de Italia ¿Cuándo compite primero?

La Locomotora de Carchi tiene la hoja de ruta para el año que quiero volver a coronarse en la carrera más importante

Richard Carapaz comandará a Ecuador a la cita mundial que se realizará en Ruanda.

El ciclismo ecuatoriano se prepara para vibrar nuevamente con su máximo exponente. Richard Carapaz ya tiene trazada la hoja de ruta para una temporada 2026 que nace con una ambición mayúscula: conquistar por segunda vez el Giro de Italia.

A sus 32 años, el líder del EF Education–EasyPost asume el rol de referente latinoamericano con un calendario diseñado para alcanzar el pico de gran forma en mayo.

La acción para el carchense comenzará el 28 de enero en suelo español. Carapaz utilizará la exigente geografía de las Islas Baleares para entrar en ritmo de competición, participando en cinco trofeos consecutivos que pondrán a prueba su resistencia inicial:

Richard Carapaz retoma las competencias en enero de 2026. ARCHIVO / EXPRESO

Calendario y careras siguientes para Richard Carapaz

28 de enero - Trofeo Calvià (Debut oficial)

29 de enero - Trofeo Ses Salines

30 de enero - Trofeo Serra de Tramuntana

31 de enero - Trofeo Andratx – Pollença

1 de febrero - Trofeo Palma

Tras el rodaje en España, 'La Locomotora' elevará el nivel de exigencia en Portugal e Italia. Estas competencias no son solo preparatorias, sino escenarios donde el tricolor buscará reafirmar su jerarquía ante los capos del pelotón internacional.

En febrero Richie disputará la Figueira Championship Classic (14 de febrero) y la prestigiosa Volta ao Algarve (18 al 22 de febrero).

Posteriormente, en territorio italiano, Carapaz se enfocará totalmente en el país de la bota con el Trofeo Laigueglia (4 de marzo) y la Tirreno-Adriático (del 9 al 15 de marzo), esta última clave para medir fuerzas con sus rivales directos.

El gran desafío de Richard Carapaz: El Giro de Italia 2026

Todo el esfuerzo de este primer trimestre converge en un solo punto: del 8 al 31 de mayo. Carapaz regresa a la carrera que lo consagró en el Olimpo del ciclismo con el objetivo de disputar la clasificación general y volver a vestir la histórica prenda rosada.

Con su característica combatividad y una madurez táctica envidiable, Richard Carapaz inicia un 2026 donde Ecuador sueña, una vez más, con ver su bandera en lo más alto de un podio de tres semanas.

