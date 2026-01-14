Jorge Guzmán, firme como presidente de Emelec: ¿Por qué quiere seguir al mando?

Los socios del Bombillo reprueban la continuidad de Guzmán, luego que incrementan los problemas y la crisis económica

La ‘tormenta’ no cesa en Emelec y, aun así, la cabeza dirigencial se aferra al mando. Luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le impuso como sanción la resta de puntos (3) antes del inicio del campeonato de LigaPro, Leonardo Macías, miembro del directorio del club, le dijo a EXPRESO que están encaminando el proceso legal para defenderse de este dictamen.

Lea también: Emelec empezará con tres puntos menos la LigaPro 2026: FEF sancionó al Bombillo

“El área jurídica ya se encuentra trabajando en la apelación”, expresó el directivo, quien es uno de los que respaldan a Jorge Guzmán Mancilla como presidente. Sin embargo, la postura de otros miembros sería contraria.

De forma extraoficial, este Diario conoció que “un número mayoritario” de integrantes del directorio le habría pedido a Guzmán que ‘tire la toalla’ y haga un llamado a elecciones. Esto, tras casi un año de su periodo, el cual ha estado marcado por la deuda al plantel de futbolistas y la persistente crisis financiera.

Jorge Guzmán (centro izquierda) presentó a Miller Bolaños (centro derecha) como refuerzo de Emelec. Cortesía

La negativa a que Guzmán siga también es evidente entre quienes pasaron por la institución. Uno de ellos es Antonio Pazmiño, exabogado del conjunto millonario, quien se sumó al señalamiento. “Debe llamarse a elecciones ya”, opinó.

Jefferson Montero se mide ante Barcelona defendiendo la camiseta del Morelia Leer más

El jurista además criticó la postura de Guzmán, quien previamente declaró que la crisis es provocada por “factores externos”, lo que desemboca en la “falta de créditos” y el distanciamiento de los sponsors, que evidencian los constantes problemas.

“La primera fuente de financiamiento de un club es la chequera de su presidente o su firma (empresa fondo o de respaldo), no los auspiciantes o los derechos de televisión”, indicó Pazmiño.

Jorge Guzmán, sin respaldo de los socios de Emelec

Dos socios del Bombillo, Alfredo Mera y Luis Zambrano, le comentaron a EXPRESO por qué consideran que Guzmán debe dar un paso al costado.

“De que es insostenible la permanencia del presidente, sí, lo es. No hay visos de solución”, manifestó Mera. No obstante, duda de que una convocatoria a elecciones represente una solución inmediata, “por todo lo que esto acarrea”.

“Son 90 días para todos los trámites que conlleva. No es que se llama hoy, mañana se elige y llega el nuevo presidente con 20 millones de dólares a poner todo al día. Es un proceso largo”, evaluó.

Zambrano agregó que “no pueden permitir que (el club) siga pasando momentos de angustia”, y que este “mal manejo” ha llevado al desánimo a los jugadores. “Pocos son los que quieren seguir en el equipo”.

RELACIONADAS Kendry Páez saldrá del Estrasburgo con rumbo a Inglaterra

“Confié en que Jorge Guzmán iba a darle otro giro a nuestro club. Incluso fui uno de los que lo apoyaron en redes sociales. Lamentablemente continuaron los errores y falencia de la administración pasada”, admitió.

Este socio continuó: “Necesitamos ya una reestructuración, una dirigencia seria que venga con los recursos necesarios para solventar los problemas del Bombillo. Como hincha azul, siempre voy a querer lo mejor para mi equipo. Que Guzmán dé un paso al costado”.

En medio de la inestabilidad e incertidumbre, en Emelec se preparan para una audiencia decisiva a realizarse este viernes 16 de enero, en la cual el Viceministerio del Deporte, encabezado por Roberto Ibáñez, revisará la validez de la inscripción del directorio de Guzmán Mancilla. Este proceso surgió tras una denuncia del socio y exdirectivo Carlos Puga.

Comunicado oficial📄



El Club Sport Emelec informa sobre el estado actual del proceso ante la FEF. pic.twitter.com/88pUK5Nei7 — Club Sport Emelec (@CSEmelec) January 14, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!