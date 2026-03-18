Ecuador y Colombia establecen comisión técnica tras incidente en la frontera

El anuncio se dio luego de una reunión entre autoridades de defensa de ambos países

Los gobiernos de Ecuador y Colombia acordaron la conformación de una comisión técnica binacional.

Los gobiernos de Ecuador y Colombia acordaron la conformación de una comisión técnica binacional para verificar en territorio los motivos por los cuales un explosivo terminó en suelo colombiano, tras una operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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El anuncio se dio luego de una reunión entre autoridades de defensa de ambos países. El encuentro se realizó en Quito este 18 de marzo del 2026 y contó con la participación del ministro de Defensa del Ecuador, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado; y otras autoridades militares, quienes mantuvieron conversaciones con sus pares del Gobierno colombiano.

El objetivo, según se informó, fue intercambiar y contrastar información sobre la operación ejecutada en la zona fronteriza. De acuerdo con el análisis presentado por la delegación ecuatoriana, la acción militar se desarrolló dentro del territorio nacional y se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario, al producirse en el contexto de un conflicto armado no internacional.

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Ecuador dice que la intervención fue legítima

Ecuador sostiene que la intervención fue legítima y que tuvo como objetivo estructuras criminales que operan en la zona limítrofe. No obstante, el hecho de que material explosivo haya aparecido en territorio colombiano abrió un nuevo frente de atención diplomática y técnica entre ambos países.

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Para atender este punto, las dos delegaciones resolvieron, por mutuo acuerdo, crear una comisión técnica binacional que se encargará de verificar “in situ” las circunstancias que derivaron en este episodio.

La conformación de esta comisión busca reducir tensiones y esclarecer responsabilidades en un contexto regional marcado por el avance de grupos armados y organizaciones criminales transnacionales, que operan a ambos lados de la frontera común.

Se trata de una de las zonas más sensibles en materia de seguridad, debido a la presencia de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas. Desde Quito, el Gobierno reiteró que sus operaciones militares continuarán de manera firme contra las mafias, pero insistió en que estas acciones se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano.

Esta postura se alinea con la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo, que prioriza el uso de la fuerza militar frente a organizaciones criminales calificadas como grupos terroristas. El episodio ocurre en un momento de tensión política y discursiva entre ambos gobiernos respecto a las estrategias para enfrentar al crimen organizado, lo que añade un componente diplomático a un conflicto que, hasta ahora, se había concentrado en el ámbito estrictamente militar.

La comisión técnica deberá determinar responsabilidades y aclarar si existieron efectos colaterales derivados de la operación ecuatoriana, en un escenario donde la cooperación bilateral resulta clave para evitar una escalada en la relación entre Quito y Bogotá.

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