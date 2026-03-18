“La amenaza fue eliminada”: Pedro Arnulfo Sánchez sobre bomba en frontera con Ecuador

Colombia anuncia que la investigación continuará para conocer en qué circunstancias el explosivo llegó a su territorio

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre la denuncia de un supuesto bombardeo desde Ecuador y aseguró que la situación en la frontera ya fue controlada. Según explicó, la amenaza detectada en la zona limítrofe fue neutralizada y el riesgo para la población quedó descartado tras una intervención coordinada de las fuerzas de seguridad.

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De acuerdo con Arnulfo Sánchez, expertos en explosivos de la Fuerza Aérea Colombiana, con resguardo del Ejército Nacional de Colombia y apoyo judicial de la Policía Nacional de Colombia, efectuaron una detonación controlada del artefacto hallado. El procedimiento se ejecutó bajo protocolos técnicos destinados a proteger a la comunidad y evitar cualquier afectación en la zona.

Eso manifestó el ministro de Defensa de Colombia, la mañana del miércoles 18 de marzo del 2026. Además, Sánchez indicó que las autoridades seguirán con las investigaciones hasta determinar el origen del explosivo y las circunstancias en las que llegó a su territorio. Para ello, especificó, cuenta con la colaboración de instituciones ecuatorianas, lo que permitirá esclarecer lo ocurrido en el corto plazo.

Asimismo, el ministro destacó la labor de las fuerzas del orden y reconoció su actuación frente al incidente. Subrayó la “valentía, disciplina y compromiso” de militares y policías, en un contexto de tensión en la frontera entre Colombia y Ecuador.

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¿Cómo dieron con el explosivo en territorio colombiano?

El equipo de The New York Times relató que agricultores les contaron que encontraron una bomba sin explotar. Expertos que consultaron identificaron que se trata de "una munición Mark-82, de diseño estadounidense, una bomba de 500 libras ampliamente utilizada en la guerra aérea moderna".

Ellos la vieron, la fotografiaron y el lunes 16 de marzo del 2026 en la noche compartieron la información en el presidente Gustavo Petro.

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