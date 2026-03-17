Crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador puede empeorar por supuestos bombardeos

Un internacionalista y un abogado opinaron sobre las consecuencias de la denuncia del presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue alertado por un equipo de The York Times sobre la bomba, según versión del medio internacional.

La denuncia de un supuesto bombardeo en la frontera entre Ecuador y Colombia, difundida por el presidente colombiano, Gustavo Petro, no hace sino agravar la crisis arancelaria entre ambos. Para analistas es necesario bajar la tensión y hacer que la diplomacia actúe, dejando de lado las disputas de los mandatarios, a través de redes sociales.

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Carlos Estarellas, internacionalista y catedrático universitario, lamenta que este nuevo episodio denuncio por el presidente Petro, "solo empeore la relación entre Colombia y Ecuador". Lo lógico sería, manifiesta, que ambos países desistan de las posiciones extremas y vuelvan al diálogo. "Es urgente, que hablen. Es absurdo que vecinos estén enfrentados".

Para Estarellas, las declaraciones de los mandatarios son "eminentemente políticas". Considera que la denuncia de Petro "está fuera de lugar; un reclamo de este tipo debe hacerse por el orden diplomático, con una nota diplomática oficial. No a través de redes sociales. Tendrían que unirse por un enemigo común: el narcotráfico".

Consultado por EXPRESO, el internacionalista aceptó que "el combate al narcotráfico no se hace con aumento de aranceles". Le preocupa que en lugar de bajar las tensiones, ambos mandatarios suban el tono.

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Una grave acusación, dice abogado

Efrén Guerrero, abogado y académico, señaló: "Lo que está pasando entre Ecuador y Colombia no es menor. Estamos ante una acusación de bombardeo transfronterizo. Esto activa directamente las reglas más sensibles del Derecho Internacional: uso de la fuerza y soberanía".

Esto dice The New York Times sobre bombardeo en Colombia

El equipo de The New York Times relató que agricultores les contaron que encontraron una bomba sin explotar. Expertos que consultaron identificaron que se trata de "una munición Mark-82, de diseño estadounidense, una bomba de 500 libras ampliamente utilizada en la guerra aérea moderna".

Ellos la vieron, la fotografiaron y el lunes 16 de marzo del 2026 en la noche compartieron la información en el presidente Petro. Y al siguiente día, en televisión nacional, el presidente sugirió que la bomba la había lanzado Ecuador. "El señor Petro no aportó pruebas que respaldaran su afirmación, pero dijo que la bomba no pertenecía al ejército colombiano y descartó a los grupos armados colombianos, alegando que no disponían de aviones", señaló el medio.

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