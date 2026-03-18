Capturan en México a alias Lobo Menor, sospechoso del asesinato de Villavicencio

El presunto líder de Los Lobos fue detenido en Ciudad de México tras un operativo conjunto entre Ecuador, Colombia y México

Autoridades de Ecuador, Colombia y México lograron la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, en el sector de Polanco, en Ciudad de México, según informó el presidente de Colombia Gustavo Petro.

La detención se produjo luego de un seguimiento que incluyó operaciones de inteligencia en Medellín e Itagüí, en Colombia, y el posterior desplazamiento del ecuatoriano hacia territorio mexicano. La acción fue ejecutada con fines de extradición, en coordinación entre la Policía Nacional de Ecuador y las autoridades mexicanas.

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Señalado por el magnicidio de Villavicencio

Alias Lobo Menor es identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen ocurrido en agosto de 2023, durante el cierre de su campaña.

Además, es considerado uno de los máximos cabecillas del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos, una de las estructuras criminales más violentas, con presuntos vínculos con redes del narcotráfico internacional, incluyendo contactos con disidencias de las FARC y carteles mexicanos.

Traslado y cooperación internacional

Tras su detención en México, el sospechoso fue trasladado en cuestión de horas hacia Colombia, donde se formalizó su captura en el marco de cooperación judicial internacional.

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El presidente Petro destacó que este resultado representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y evidencia la efectividad de la articulación entre Ecuador, Colombia y México para enfrentar redes criminales que operan en la región.

Reimberg dice que 'Lobo Menor' enfrentará la justicia ecuatoriana

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que la captura de alias Lobo Menor es el resultado de dos meses de investigación y seguimiento articulado entre entidades ecuatorianas y fuerzas de seguridad internacionales. Según explicó, el cabecilla de Los Lobos había obtenido documentos falsos con identidad colombiana para intentar evadir a la justicia y huir hacia México, pero fue interceptado el 17 de marzo en el aeropuerto Benito Juárez gracias al trabajo coordinado con la Policía de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades mexicanas. Añadió que el detenido será trasladado vía Colombia para enfrentar la justicia ecuatoriana.

Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.



Como resultado de la… pic.twitter.com/WMv5zutPd9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

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