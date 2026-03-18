Barcelona vs. Newcastle: alineación y dónde ver EN VIVO la Champions League

Tras el 1-1 en Inglaterra, las Urracas buscan la hazaña en España frente a un Barça que recuperó su identidad europea

El Barça deposita sus esperanzas de gol en Lamine Yamal (d).

El Spotify Camp Nou se viste de gala este miércoles 18 de marzo de 2026 para un desenlace electrizante. Tras el empate 1-1 en la ida, el FC Barcelona recibe al Newcastle United con la obligación de sellar su boleto a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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El encuentro, válido por la vuelta de los octavos de final iniciará a las 12:45 (hora de Ecuador). Los dirigidos por Hansi Flick llegan con viento en popa tras golear al Sevilla, confiando en la magia de sus jóvenes figuras para avanzar.

Por su parte, las urracas de Eddie Howe aterrizan en Cataluña con la ilusión intacta de dar el gran golpe histórico. El conjunto inglés apostará por la velocidad de Anthony Gordon y la solidez de Trippier para silenciar a la hinchada local.

Horarios internacionales para ver Barcelona vs Newcastle

Ecuador, Colombia y Perú: 12:45

Argentina, Chile y Uruguay: 14:45

México: 11:45

Lamine Yamal (c) comandará el ataque del Barça ante Newcastle. AFP

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle HOY?

Para los aficionados en Ecuador y Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ y el canal ESPN. También podrás seguir el minuto a minuto detallado en portales deportivos internacionales.

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Alineación confirmada de Barcelona

Hansi Flick mantiene la confianza en el bloque que domina España, liderado por la insolencia de Lamine Yamal y el olfato goleador de Lewandowski.

Barcelona: J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

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Alineación confirmada de Newcastle

El estratega inglés confía en la jerarquía de Sandro Tonali en la medular y la explosividad de sus extremos para romper el cerco defensivo del Barça.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes, Gordon y Elanga.

Estadísticas de Barcelona y Newcastle en la Champions League

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