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Selección de Ecuador convocados
Jugadores de la Selección de Ecuador durante un entrenamiento.Archivo

Se reveló el primer convocado a la Selección de Ecuador para amistosos de marzo

Un equipo europeo confirmó que su futbolista recibió el llamado de La Tri para enfrentar a Marruecos y Países Bajos

La Selección de Ecuador jugará dos amistosos el próximo 27 y 31 de marzo ante Marruecos y Países Bajos respectivamente. Ante los africanos el juego se realizará en Madrid, mientras que ante los europeos el duelo se disputará en Eindhoven. Estos serán las últimas pruebas antes de que el entrenador Sebastián Beccacece dé la lista final para el Mundial.

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Es por eso que el técnico argentino revelará la nómina para estos compromisos en estos días. Sin embargo, ya se filtró el primer nombre que de seguro estará en la convocatoria. Eso gracias a que su club reveló que recibió el llamado de La Tri.

¿Quién es el primer llamado a la Selección Ecuador para medir a Marruecos y Países Bajos?

Se trata de Moisés Ramírez, el arquero del Kifisia FC de Grecia. El elenco europeo publicó en sus redes sociales este martes 17 de marzo que el portero recibió la convocatoria. Así mismo lo hizo con sus compañeros, Jeremy Antonisse de Curacao y Alex Petkov de Bulgaria.

"Merecido reconocimiento, tres en servicio internacional", puso el elenco griego en su cuenta oficial de X. De esta manera se confirma que el guardameta será parte de la Tricolor en esta nueva fecha FIFA y ratifica que para Beccacece es parte de los jugadores fijos en la selección. 

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Los números de Moisés Ramírez esta temporada

El guardameta ha disputado 21 partidos esta temporada con el Kifisia FC, en los cuales ha recibido 31 goles y solo ha tenido cuatro valla a cero. Además acumula seis tarjetas amarillas. 

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