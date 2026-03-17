Sorteo Copa Libertadores 2026: los posibles grupos que le pueden tocar a Barcelona

Los bombos ya están definidos, los amarillos están en el cuarto por lo que puede quedar en una zona complicada

Este jueves 19 de marzo se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y Barcelona SC es uno de los equipos ecuatorianos que participarán en el torneo. La Conmebol ya dio a conocer los 4 bombos que se utilizarán para definir cada uno de los grupos.

Los Toreros están en el bolillero 4, debido a que viene de la etapa de clasificación, y eso eleva sus posibilidades de que le toquen rivales fuertes. Hay que recordar que cada uno de los bombos se forman gracias al ranking de la Conmebol, por lo que en el bombo 1 están los equipos más fuertes, en el 2 siguen habiendo equipos muy competitivos y en el 3 y 4 comienzan a aparecer clubes con menos historia en el torneo.

Para el sorteo no hay ninguna regla que impida en que Barcelona se cruce con los otros dos equipos ecuatorianos clasificados, Independiente del Valle y Liga de Quito. Por lo que es algo que podría suceder debido a que los amarillos vienen de la fase previa.

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¿Qué grupos podría tocarle a Barcelona?

Cómo las posibilidades de grupos son muchas, Diario EXPRESO te trae algunas opciones zonas difíciles que le pueden tocar al Ídolo y otras de grupos más accesibles para el elenco guayaquileño. Por ejemplo, algunos complicados serían:

Opción 1:

Flamengo

Estudiantes de la Plata

Junior

Barcelona

Opción 2:

Palmeiras

Cerro Porteño

Universidad Católica de Chile

Barcelona

Opción 3:

Boca Juniors

Cruzeiro

Independiente Santa Fe

Barcelona

Opción 4:

Fluminense

Bolívar

Rosario Central

Barcelona

Mientras que unos grupos más accesibles serían los siguientes:

Opción 1:

Nacional de Uruguay

Universitario

Deportivo La Guaira

Barcelona

Opción 2:

Peñarol

Universitario

Coquimbo

Barcelona

Opción 3:

Liga de Quito

Libertad

Deportivo La Guaira

Barcelona

Opción 4:

Independiente del Valle

Universitario

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