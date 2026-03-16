Nilson Angulo sufre lesión y estará un mes fuera de las canchas con el Sunderland

El extremo ecuatoriano del Sunderland sufrió un desgarro muscular y quedará fuera de las canchas durante más de un mes

El extremo ecuatoriano Nilson Angulo estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas tras sufrir un desgarro muscular mientras entrenaba con el Sunderland A.F.C. La noticia fue confirmada por el técnico del club inglés, Régis Le Bris, quien explicó que el futbolista no pudo completar una sesión de entrenamiento previa al compromiso ante el Brighton & Hove Albion F.C.

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Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, el cuerpo médico determinó que el atacante deberá permanecer en recuperación por más de un mes. La lesión corta el buen momento que vivía el tricolor en la Premier League, donde había logrado sumar seis partidos consecutivos con actividad y comenzaba a consolidarse en el esquema del equipo.

NILSON ANGULO, FUERA SEIS SEMANAS 🚑🇪🇨



Regis Le Bris, director técnico del #Sunderland, confirmó que Nilson Angulo estará fuera entre cuatro y seis semanas debido a una lesión muscular.



El extremo ecuatoriano se perderá la próxima Fecha FIFA de #Ecuador ante #Marruecos y… pic.twitter.com/pdKr4HdLxa — DobleCinco (@doble5ec) March 16, 2026

La ausencia del exjugador de L.D.U. Quito también genera preocupación en la Selección Ecuatoriana, ya que el futbolista era considerado una alternativa importante en ataque para los próximos compromisos internacionales.

Partidos que se perdería con Ecuador

Ecuador vs. Morocco national football team – Amistoso internacional (27 de marzo, Madrid).

Ecuador vs. Netherlands national football team – Amistoso internacional (31 de marzo, Eindhoven).

En el ámbito de clubes, el Sunderland también resentirá la baja del atacante, quien llegó en enero de 2026 procedente del R.S.C. Anderlecht por 17,5 millones de libras, convirtiéndose en uno de los fichajes más importantes del club y portando además el dorsal 10.

Partidos que se perdería con Sunderland

Newcastle United F.C. vs. Sunderland – Derbi de Tyne-Wear (22 de marzo).

Sunderland vs. Tottenham Hotspur F.C. – Partido de Premier League (12 de abril).

Aston Villa F.C. vs. Sunderland – En duda según evolución (18 de abril).

El club inglés ya inició un plan de rehabilitación para el jugador ecuatoriano. Si la recuperación avanza de forma favorable, Angulo podría volver a competir a finales de abril, con la intención de retomar ritmo antes de los próximos desafíos tanto en Inglaterra como con la selección nacional.

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