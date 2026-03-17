Champions League 2025-26: Willian Pacho y Piero Hincapié llegan así a cuartos final

Willian Pacho y Piero Hincapié destacan en la Champions League 2025-26 y ya están en cuartos de final con PSG y Arsenal

Willian Pacho es una de las figuras de la Champions League 2025-26.

Willian Pacho sigue firme en su objetivo de alcanzar el bicampeonato en la Champions League 2025-26 con París Saint-Germain (PSG), mientras que Piero Hincapié no deja de soñar con levantar por primera vez la ‘Orejona’ con Arsenal.

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Ambos defensores ecuatorianos ya están instalados en los cuartos de final de la competencia de clubes más prestigiosa de Europa, instancia en la que enfrentarán a rivales que vienen sorprendiendo.

Willian Pacho, figura clave del PSG en Champions League

Pacho se ha consolidado como una pieza inamovible en la defensa del equipo dirigido por Luis Enrique. Tras eliminar a Chelsea, donde milita su compatriota Moisés Caicedo, el zaguero llega a esta fase como una de las grandes figuras del torneo.

PSG es el actual campeón de la Champions League. EFE

Las estadísticas del ecuatoriano son de élite: es el segundo mejor recuperador de balones, con 78 acciones exitosas, y el tercer jugador con más pases completados, con un total de 805.

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PSG va por el bicampeonato con Luis Enrique al mando

El técnico español dejó claro que su equipo no se relajará y que buscará retener el título conseguido en la edición 2024-25.

“Le demostramos a Europa otra vez que no queremos defender un resultado. Queremos aspirar a ganar cada partido. Ganamos con eficacia, y eso es bueno para el equipo. El equipo está motivado”, declaró el entrenador español.

Liverpool y Galatasaray, posibles rivales del PSG

En la siguiente ronda, el PSG enfrentará al ganador del cruce entre Liverpool, liderado por Mohamed Salah y Florian Wirtz, y Galatasaray, que cuenta con el poder ofensivo de Victor Osimhen, uno de los máximos goleadores del torneo, con siete anotaciones.

Piero Hincapié, líder defensivo del Arsenal

Por su parte, Hincapié continúa brillando con los Gunners en su objetivo de conquistar por primera vez la Champions League.

Piero Hincapié es titular fijo en la defensa de Arsenal. EFE

Tras dejar en el camino a su exequipo, Bayer Leverkusen, Arsenal deberá medirse en cuartos de final ante Sporting de Lisboa, que venció 5-0 al Bodo Glimt en el partido de vuelta, luego de haber caído 3-0 en la ida.

¿Habrá final ecuatoriana en la Champions?

El destino podría cruzar a los dos defensores de la selección de Ecuador en la gran final. Si el PSG de Pacho y el Arsenal de Hincapié mantienen su paso firme, ambos podrían encontrarse en el partido decisivo por la Orejona, que se disputará en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

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