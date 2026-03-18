Francisco Egas en FEF: En esto debe trabajar el presidente reelecto, según dirigentes

Un directivo de club y otro de una asociación provincial respondieron sobre la gestión del titular de la Ecuafútbol

Francisco Egas fue reelegido como presidente de FEF hasta el 2031.

Otro periodo se ve en el horizonte para Francisco Egas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sin embargo, aún hay temas pendientes por resolver. Aunque tuvo una mayoría de 71 votos a favor (de 77), el pasado martes 17 de marzo en el Congreso de Elecciones, dirigentes coinciden en que hay que apuntalar el trabajo en las divisiones menores y la Copa Ecuador.

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El presidente de Emelec, José David Jiménez, reconoció haberle dado el respaldo en los comicios a Egas, de quien mencionó recibir apoyo desde que asumieron el mando del club. Pero señaló que es “mucho” lo que se puede mejorar.

Asimismo, el representante de la Asociación de Fútbol de Manabí, Verni Saavedra, opinó que primero están aguardando que se legalice el nuevo directorio en el Viceministerio del Deporte. Esto, tras la postura de la cartera de Estado de no proceder legalmente con un tercer mandato de Egas.

Francisco Egas celebra tras la jornada decisiva de este martes 17 de marzo, donde oficializó su permanencia al frente de la FEF. Álex Lima / Expreso

El dirigente azul analizó cuánto y qué debería cambiar el titular de la FEF en el periodo que iniciará en 2027 y durará hasta 2031. “(Hay) Mucho aún (por mejorar). Las instituciones están parar evolucionar todo el tiempo, más en deportes. Ahora la FEF tiene un gran reto, no solo en la parte deportiva. En la parte institucional hay muchas cosas que se pueden modernizar”, evaluó.

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Jiménez aseguró que en el pasado Congreso Ordinario (26 de febrero) “se dio un paso importante con respecto a que van a cubrir gastos de las divisiones formativas”. Piensa que esto contribuye un impulso “para que sigan saliendo más jugadores jóvenes”.

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El principal del Bombillo afirmó que seguramente pueden afinarse detalles para estabilizar la Copa Ecuador, “pero aún estamos viendo eso”.

Saavedra cree que el certamen organizado por la Ecuafútbol “es un torneo que ha venido de tumbo en tumbo”. Su deseo es que este año “se lo pueda hacer mejor y que se cumpla con lo que se ha prometido”, debido a que en tre s ediciones “no se lo ha hecho en varios aspectos”.

El directivo reveló estar “intranquilo” por la inminente disputa de la FEF con el Viceministerio y, como vocero del balompié manabita, aspira a “que se resuelva el tema”.

Acerca del déficit de resultados en categorías menores de la Tricolor, Saavedra mencionó: “Seguro hay que trabajar muchísimo en las divisiones formativas, porque es ahí donde está el futuro del país en el fútbol”.

Egas ahora va por proyectos en FEF



Por su parte, Egas aceptó que “hay mucho por hacer” y que estos siete años, “sobre todo”, estuvieron enfocados en “la reconstrucción financiera” de la institución deportiva. Destacó que eso “tomó mucho esfuerzo y quizás eso copó la agenda” para encaminar otros proyectos.

Francisco Egas atendió a la prensa, luego de ganar la reelección de presidente en FEF. ALEX LIMA / EXPRESO

“Ahora estamos con una Federación estabilizada y operativa. Esa fue la principal motivación por la que decidí buscar este siguiente periodo y es la responsabilidad que adquiero, de poder entregar al país proyectos que perduren en el tiempo”, argumentó el presidente reelecto.

Francisco Egas: Reformas y la Copa Ecuador



El directivo capitalino advirtió que “se vienen reformas importantes al torneo de Segunda Categoría”, además de “una nueva estructura en todas las divisiones”.

🙌 Así se vivió el Congreso de Elección donde reafirmamos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano. pic.twitter.com/DoLM3nT1BQ — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) March 18, 2026

Al ser consultado por la organización de su campeonato, Egas contestó: “Es un torneo que va caminando hacia adelante. Como todo proyecto nuevo, ha tenido sus problemas, pero creo que todos los años crece y los clubes le dan mayor importancia”.

Mientras tanto, sobre la tarea inconclusa de tener un mayor protagonismo competitivo en la sub-17 y sub-20 (ambas sin participar en el Mundial de sus respectivas categorías), el titular de FEF respondió: “Tuvimos un año donde sufrimos un par de goles fuertes. Ecuador viene progresando muchísimo, a pesar de los resultados”.

Finalmente, Egas no escapó a los cuestionamientos sobre la relación ‘quebrada’ con la LigaPro. Al respecto, manifestó que espera que el vínculo entre las dos instituciones “se pueda cultivar y crecer”.

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