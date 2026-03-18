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Selección de Ecuador
Beccacece tiene el 80% de la lista ya consolidada, y digo esto porque los jugadores no están exentos de algún contratiempo.Cortesía

Fecha FIFA: ¿Cuándo se conocerá la lista de la selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene perfilada ya la nómina de convocados para medir a Marruecos y Países Bajos este 27 y 31 de marzo

La expectativa crece en torno a la selección ecuatoriana. El anuncio oficial de los convocados para la Fecha FIFA de este 27 y 31 de marzo, ante Marruecos y Países Bajos, respectivamente, marcará un punto de partida en el nuevo proceso que lidera Sebastián Beccacece.

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La fecha clave del anuncio

Aunque la nómina ya comenzó a filtrarse de manera parcial, el documento oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se publicaría entre el 21 y 22 de marzo, una vez completado el protocolo de notificación a los clubes internacionales.

Este procedimiento es habitual en convocatorias con jugadores que militan en el exterior, ya que sus equipos deben ser informados previamente antes del anuncio público.

Una lista que ya deja pistas

Pese a que el listado completo aún no es oficial, varios nombres ya están confirmados o tienen alta probabilidad de ser convocados.

En el arco, destaca el regreso de Moisés Ramírez, quien vuelve tras su ausencia en las últimas fechas de 2025, mientras que Hernán Galíndez se mantiene como titular fijo.

Selección de ecuador 2022
La selección de Ecuador llevó 26 jugadores a Catar 2022.Cortesía

En defensa, la base europea se sostiene con figuras como Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho y Félix Torres, consolidando una zaga de alto nivel competitivo.

En el mediocampo, el liderazgo recae nuevamente en Moisés Caicedo, acompañado por la joven promesa Kendry Páez, quien sigue dando pasos firmes en su proyección internacional.

Mientras tanto, en ataque se mantienen Enner Valencia y Kevin Rodríguez, con la posible sorpresa de Jeremy Arévalo, delantero con proyección en el fútbol español.

Amistosos de alto nivel en Europa

Ecuador disputará dos encuentros exigentes en territorio europeo como parte de su preparación:

  • 27 de marzo: vs. Marruecos (Madrid)
  • 31 de marzo: vs. Países Bajos (Eindhoven)

Estos compromisos han sido catalogados como pruebas clave antes del Mundial 2026, tanto por el nivel de los rivales como por el contexto internacional.

Expectativa total en la afición

El anuncio oficial será seguido de cerca por los hinchas, especialmente por el regreso de figuras clave y la inclusión de nuevos talentos.

Con partidos en escenarios europeos y rivales de peso, la convocatoria no será una más: será el primer gran termómetro de la nueva era de la selección ecuatoriana.

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