Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 29 de abril de 2026

Publicado por Redacción EXPRESIONES Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aries, Tauro, Géminis y Cáncer ordenan dinero y vínculos este 29 de abril en una jornada de cierre de mes.

Leo, Virgo, Libra y Escorpio resuelven pendientes laborales y toman decisiones personales que resultan claves.

Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis activan antiguos proyectos, evitan conflictos y buscan estabilidad.

El horóscopo de hoy, 29 de abril de 2026, presenta claves para cada signo zodiacal en temas de amor, dinero y trabajo. Aries, Tauro, Géminis y los demás signos reciben señales para tomar decisiones y ordenar sus prioridades en el cierre de mes.

El movimiento de los astros marca un cierre de ciclo que invita a revisar decisiones, ordenar pendientes y enfocar la energía en lo esencial. La jornada del 29 de abril combina temas económicos, vínculos personales y ajustes en el entorno laboral, con llamados a actuar con claridad y criterio.

Las predicciones del 29 de abril 2023

Ten claro que este mes no se va sin dejar huella. Todo lo ocurrido en estos días se han requerido para alinearte con lo que la vida te tiene reservado. Decisiones, cierres y nuevos comienzos que no puedes postergar son necesarias.

Es importante que sepas que lo que se mueve va a liberarte, y lo que llega lo hace para expandir tu futuro. Lee con atención estas predicciones, pero ten en cuenta que el único que puede manera tu vida eres tú. Hazlo con firmeza, sin miedo y con visión al futuro.





Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Enfrentas un momento para revisar tu entorno y tomar control de tus decisiones financieras. El cierre de mes impulsa pagos y ajustes que requieren claridad y enfoque.

Evita la influencia externa en temas personales y prioriza el descanso. La jornada pide actuar con criterio, cerrar vínculos conflictivos y concentrarte en avanzar con estabilidad.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)





Registras importantes avances en temas económicos con ingresos y acuerdos que toman forma. También se activa tu vida social con reencuentros y acercamientos familiares.

Este es el momento para soltar vínculos del pasado que te generan ruido y no aportan nada a tu vida. La jornada favorece decisiones claras en relaciones y la construcción de estabilidad personal.





Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Avanzas en algunos proyectos que parecían estancados y tomas decisiones que impulsan tu desarrollo en varios planos. Surgen oportunidades laborales y contactos que abren nuevas rutas.

Debes evitar todo tipo de conflicto. Lo ideal en estos tiempos es centrarte en tu estabilidad emocional, que ha estado muy golpeada. El día pide claridad sobre objetivos y enfoque en acciones concretas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Atraviesas un periodo de gran avance tanto en proyectos como en relaciones interpersonales. Se activan proyectos de viajes, encuentros y propuestas que generan gran movimiento.

La jornada te pide mucha discreción en tus planes y control en los temas emocionales. Resulta clave sostener el equilibrio en la pareja, en eso pon tu empeño. Intenta avanzar con seguridad.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Identificas soluciones en algunos temas pendientes y organizas tu entorno de manera eficiente. En las primera horas del día, se activan las reuniones laborales y los ajustes en contratos.

Debes evitar influencias negativas y mantener control en tus decisiones. Pon atención a cada paso que das. El día favorece principalmente el ahorro y toda planificación a largo plazo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Te concentras en los estudios, el trabajo y la organización personal. Surgen nuevos ingresos que, para que sean efectivos y beneficiosos, requieren de buena administración y control.

Debes mantenerte al margen de los conflictos, evita toda discusión que no sea productiva. Plantéate una prioridad: cuida tu entorno laboral. La jornada impulsa cambios en imagen y decisiones de crecimiento.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Enfrentas temas legales y financieros que requieren atención. No cierrres los ojos a la realidad, es mejor terminar con lo que te incomoda. Se abren opciones en estudio y reorganización de hábitos.

Es clave no dejarte influenciar por terceros, no importa si tienen o no buena intención en sus palabras. El día marca decisiones en pareja y avances que te conducen a tu estabilidad emocional.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Consolidas algunos ingresos y resuelves pendientes que ya habías olvidado. La jornada activa el trabajo y la organización del tiempo. No huyas a tus responsabilidades.

Tu mejor herramienta hoy es la disciplina, enfócate en ella. Como consejo, evita cualquier riña o discusión que sabes que no te conduce a nada. Inclínate mejor a tomar decisiones firmes y cambios internos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Avanzas en algunas de tus ideas más valiosas y logras visualizar nuevas y mejores metas a seguir. Trabaja en ello. Surgen reuniones laborales que impulsan acuerdos.

Debes actuar con muchísima discreción y evitar repetir patrones del pasado. Aprende de tus errores y valora bien las consecuencias de tus actos. El día te invita a abrirte a nuevas opciones de vida y de pensamiento.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Enfrentas un momento clave para definir tu rumbo laboral. Se ponen frente a ti algunas opciones: analiza bien y elige lo correcto. Se activan cambios y decisiones en negocios.

Debes evitar todo entorno negativo que te quite la estabilidad y la paz interior. Debes enfocarte en tus objetivos más importantes. La jornada impulsa avances concretos, basados todos en la organización personal.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Recibes varias propuestas interesadas relacionadas con tu campo laboral o de estudios y eso te permite reactivar algunos proyectos. Las primeras horas están marcadas por avances en temas económicos y patrimoniales.

Antes de iniciar un plan económico, debes ordenar deudas y encontar la mejora y más pronta manera de honrarlas. Priorizar las decisiones importantes con firmeza marca la diferencia. El día favorece vínculos estables y crecimiento sostenido.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Avanzas en temas laborales que te tenían un poco nervioso. Es momento de organizar tu entorno para que sepas qué es lo que te rodea. Se activan encuentros y opciones que aportan claridad.

Más que en los problemas, debes centrarte en las soluciones. Olvida las quejas y ponte manos a la obra. Necesitas centrar las bases para un futuro más prometedor. La jornada impulsa la disciplina y la visión a largo plazo.