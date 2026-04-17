Lenguaje de cuerpo que transforma líderes: consejos prácticos para leer emociones y mejorar equipos

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

En los entornos laborales actuales, la comunicación va mucho más allá de las palabras. Expresiones faciales, posturas y tonos de voz influyen de manera decisiva en la relación entre equipos, en la toma de decisiones y en el ambiente de trabajo.

Bajo esta premisa se presenta El Lenguaje Secreto del Cuerpo, un curso online dirigido a líderes, equipos de ventas y profesionales que trabajan en contacto permanente con otras personas. La propuesta se centra en desarrollar la capacidad de interpretar emociones y comprender señales no verbales en tiempo real.

“La comunicación no verbal representa más del 90 % de las interacciones humanas”, señala el capacitador Gustavo Zevallos, publicista y voiceover artist, dedicado al desarrollo de la voz como vehículo para poder comunicarse con asertividad. Desde su experiencia, esta habilidad permite mejorar la conexión entre colaboradores, prevenir tensiones y actuar con mayor claridad en situaciones complejas.

El programa se dictará el martes 21 y miércoles 22 de abril, en horario de 19:30 a 21:00, con un enfoque práctico orientado a la aplicación inmediata en el ámbito laboral.

Herramientas prácticas para el día a día

El entrenamiento ofrece recursos concretos que pueden incorporarse en reuniones, presentaciones y gestión de equipos:

Lectura de emociones universales en el rostro

Interpretación de gestos y microexpresiones en tiempo real

Uso del sistema de codificación de acciones faciales

Identificación de incoherencias entre discurso y emoción

Toma de decisiones con mayor inteligencia emocional

Estas competencias fortalecen el liderazgo emocional y aportan mayor claridad en la gestión de personas, especialmente en contextos de alta exigencia.

La voz como eje de la comunicación

El curso cuenta con la participación de Gustavo Zevallos, publicista y especialista en desarrollo vocal, quien integra Grupo Omniglobal Training junto a Carlos Quintana.

Su metodología combina herramientas de neurolingüística, neurosemántica y trabajo de la voz como instrumento de comunicación. Para Zevallos, la voz cumple un rol central en la identidad personal y profesional. “A donde va la voz, va la identidad”, explica.

Su enfoque permite comprender cómo el tono, la modulación y la coherencia emocional influyen en la forma en que un mensaje se recibe. En un contexto marcado por el uso de herramientas digitales, sostiene que la comunicación directa mantiene un valor decisivo en las relaciones humanas.

Grupo Omniglobal Training se especializa en capacitación para el desarrollo de habilidades en equipos empresariales, con certificaciones como PDA, una herramienta que permite analizar perfiles conductuales en distintos entornos laborales.

La formación apunta a fortalecer tanto a líderes como a equipos, con una mirada práctica sobre la comunicación y su impacto en los resultados.

Zevallos subraya que, pese al avance de la inteligencia artificial, la voz mantiene un papel determinante en la comunicación humana. Explica que existe una brecha evidente entre lo que una persona puede redactar con ayuda tecnológica y la forma en que se expresa al interactuar directamente.

Por ello, su entrenamiento aborda la comunicación desde distintos frentes, con énfasis en lograr coherencia entre el mensaje, la voz y la presencia personal.