¿Qué es el plan de recompensas?: alerta permitió hallar $ 1 millón en Quito

Los agentes ingresaron hasta el subsuelo 3 del edificio, donde intervinieron una bodega cerrada

El dinero estaba dentro de una caja fuerte en el subsuelo del edificio.

Una llamada anónima a la línea 131 del plan de recompensas del Bloque de Seguridad, permitió el hallazgo de aproximadamente un millón de dólares ocultos en una caja fuerte, durante un operativo ejecutado la tarde del 20 de marzo del 2026 en el norte de Quito.

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La intervención se realizó en el subsuelo de un edificio ubicado en la avenida 12 de Octubre y Luis Cordero, tras una alerta que advertía sobre un supuesto encaletamiento de droga en el inmueble.

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El operativo fue liderado por la Jefatura Antidrogas del Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General. Los agentes ingresaron hasta el subsuelo 3 del edificio, donde intervinieron una bodega cerrada.

En el interior, los uniformados encontraron una caja fuerte que contenía fajos de dinero en efectivo. Tras el conteo, las autoridades determinaron que el monto bordea el millón de dólares y que, hasta el momento, no ha sido justificado.

Luis Fernando Zambonino, jefe de Operaciones de la Jefatura Antinarcóticos de Quito, detalló que durante el procedimiento hubo resistencia para permitir el ingreso al edificio y a la bodega, lo que retrasó la intervención.

Ese lapso, explicó, pudo se aprovechado para retirar o esconder posibles sustancias ilícitas, ya que la denuncia inicial alertaba sobre la presencia de droga en el lugar.

Otro elemento que complica las investigaciones es la ausencia de cámaras de seguridad en el área del subsuelo, lo que dificulta reconstruir los movimientos dentro de la bodega donde se encontró el dinero.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Sin embargo, la Fiscalía inició una investigación previa para determinar el origen de los recursos y establecer posibles responsabilidades penales.

¿Qué es el plan de recompensas?

El plan de recompensas 131 tiene como objetivo abrir un canal directo con la ciudadanía. La idea es que cualquier persona pueda aportar información y convertirse en una pieza clave en la lucha contra la inseguridad, sin intermediarios y de forma accesible.

#AHORA | #Pichincha: mediante un acto urgente, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan un operativo en el subsuelo de un edificio ubicado en el norte de #Quito. En una bodega se halló una caja fuerte con dinero en efectivo. pic.twitter.com/Lp3dAUPwbF — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 20, 2026

En 2025, según el Ministerio de Defensa, más de 31.000 llamadas han llegado a la línea 131. La mayoría de estos reportes provienen de provincias como Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, donde la ciudadanía ha optado por denunciar de forma anónima.

A través del plan de recompensas, de acuerdo con la institución, se ha logrado ubicar y detener a objetivos considerados de alto valor, entre ellos alias El Gringo, vinculado al Frente Oliver Sinisterra; alias Colón Pico y alias Negro Barrei, señalados como cabecillas de Los Lobos; además de alias Chabalo y alias Pistola, relacionados con estructuras criminales que operan en la región.

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