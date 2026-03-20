Caso Lafattoria: La red que lavó $ 1.700 millones vinculada a Fito y Junior

La Policía Nacional asestó este 20 de marzo lo que el Ministerio del Interior califica como el mayor impacto a las economías criminales en la historia reciente de Ecuador. Bajo el nombre de Operativo Presidiario, las autoridades desarticularon una red de lavado de activos vinculada a la organización de Los Choneros, la cual habría movilizado más de 1.700 millones de dólares a través del sistema financiero nacional, operando principalmente desde Guayas, Pichincha y Los Ríos.

Para el ministro John Reimberg, esta intervención supera en magnitud cualquier operación previa, con excepción del caso Comandos de la Frontera. El saldo de la incursión deja 11 detenidos, entre los que figura un mayor de la Policía en servicio activo, evidenciando la profundidad de la infiltración en las instituciones del Estado.

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El nexo con el sistema penitenciario

De acuerdo con las investigaciones oficiales, la estructura tiene como figura central a Richard Villagrán, ciudadano estadounidense y propietario de la empresa Lafattoria. Esta compañía fue la principal proveedora de alimentación para las cárceles del país hasta junio de 2024. Reimberg señaló que el entramado societario pertenece a un mismo holding que ahora está bajo la lupa de la justicia, y confirmó que se iniciarán los procesos necesarios para que Villagrán regrese al país a enfrentar los cargos.

Las conexiones con el círculo familiar

La red de lavado no operaba de forma aislada. El Ministerio del Interior reveló vínculos directos entre Lafattoria y Queen Water, una embotelladora de agua de propiedad de Inda Peñaherrieta, esposa de Adolfo Macías, quien se encuentra prófuga por el caso Blanqueo Fito. Asimismo, las pesquisas involucran al entorno familiar de Azhael Roldán, hijo del fallecido Junior Roldán, extendiendo los hilos de la organización hacia los herederos de las estructuras delictivas ya sentenciadas.

El flujo del efectivo desde las cárceles

El mecanismo de blanqueo detectado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) era tan sistemático como masivo: solo Lafattoria registró movimientos que superan los 1.472 millones de dólares. La autoridad explicó que gran parte de este capital provenía de depósitos constantes en efectivo realizados por personas privadas de la libertad (PPL) hacia las cuentas de la empresa y de sus propios empleados.

Actualmente, cinco de los sospechosos permanecen en el Cuartel Modelo de Guayaquil, a la espera de que el resto de los implicados sean trasladados a la ciudad en las próximas horas para continuar con el proceso judicial por los 178 millones de dólares movilizados directamente por las personas naturales de esta red.

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