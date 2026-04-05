Jesucristo Superstar vuelve a Quito: fechas, elenco y detalles de la última temporada

El elenco principal está conformado por Pancho Terán en el papel de Judas, Martín Terán como Jesús y Alexandra Cabanilla

La ópera rock Jesucristo Superstar regresa a Quito con una nueva temporada que se presentará del 10 al 19 de abril de 2026 en el Teatro del Scala Shopping. La producción está a cargo de la familia Terán, conocida como Los Teranes, que vuelve a poner en escena esta obra durante la temporada de Semana Santa.

Escena de Jesucristo Superstar. Alejo Reinoso

El espectáculo revive los últimos días de Jesús a través de una puesta que combina teatro y música. Esta temporada ha sido anunciada como la última presentación de la obra en la ciudad.

El elenco de Jesucristo Superstar

El elenco principal está conformado por Pancho Terán en el papel de Judas, Martín Terán como Jesús y Alexandra Cabanilla como invitada especial en el rol de María Magdalena. También participan Cristina Terán como Herodes, Felipe Terán como Pilatos, Juan Carlos Terán como Caifás, Miguel Terán como Anás, Gabriel Jaramillo Terán como Pedro y Mateo Terán como Simón el Zelote.

La producción general está a cargo de Ana Julia Terán. La dirección general y puesta en escena corresponden a Juan Carlos Terán, mientras que la dirección musical está a cargo de Felipe Terán.

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Las funciones se realizarán de viernes a sábado a las 19:00 y los domingos a las 18:00 de abril. El montaje reúne a más de treinta miembros de la familia Terán en escena, consolidando este proyecto como una propuesta escénica dentro de la agenda cultural de la ciudad.

El regreso de Jesucristo Superstar se enmarca en la programación de Semana Santa y forma parte de una tradición que cada año convoca al público en Quito.

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