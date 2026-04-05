Dicapo abrirá a Ed Sheeran en Quito y será Danny Zuko en Grease: "Estoy en shock"

El cantante guayaquileño Dicapo abrirá el concierto de Ed Sheeran en Quito mientras avanza en su primera gira como solista

El cantante guayaquileño Dicapo será el encargado de abrir el concierto de Ed Sheeran en Quito el próximo 23 de mayo, como parte del Loop Tour 2026, que recorrerá varias ciudades de América Latina. En entrevista, el artista habló sobre cómo recibió la confirmación, la preparación de su presentación, su primera gira como solista y su participación en la obra musical Grease.

El anuncio llegó tras varios meses de reserva. “Recibí la noticia por parte de mi hermano, realmente se habían comunicado con nosotros en el mes de enero, pero no dijimos nada ni a nuestras familias”, contó. Su hermano, quien también es su manager, le pidió mantener el silencio hasta tener la confirmación oficial.

La confirmación final llegó mientras trabajaba en el estudio. “Estaba grabando un demo, estaba en el estudio con Jaime Velázquez y Eddie Chiang me llama a confirmarme que ya estábamos dentro y la verdad lo recibí con mucha alegría… me quedé en shock”, relató. Días después, el impacto continuó. “Al escuchar ‘Lego House’ manejando me quebré, dije: ‘No, no es posible’”.

Preparación para el show en Quito

Dicapo adelantó que su presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos. “La banda sabe el repertorio, tenemos un set de 45 minutos que podemos pulir mucho más”, explicó. También evalúa incluir material inédito. “Voy a ver todavía si pongo una canción nueva para ese set”.

Sobre el enfoque del show, señaló que buscará un formato cercano. “Pienso que en algo que pueda mostrar el acompañamiento de la banda y que pueda demostrar la energía que estoy buscando con 'Este soy yo', un aspecto mucho más íntimo y cercano”.

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Primer tour como solista y proyección internacional

El artista confirmó fechas de su primera gira individual en Ecuador. “Las que están Santo Domingo, el 16, el 18 de abril en Quito y el 25 en Cuenca, esperando tener una segunda etapa después del mes de julio ya más por la costa ecuatoriana”.

Además, trabaja en la expansión de su proyecto fuera del país. “Estamos en un plan de internacionalización junto a mi equipo y a mi distribuidora que vamos a aplicarlo, vamos a poder comunicar ciertas colaboraciones pronto y la meta es llegar o hacer conocer el proyecto mucho más afuera. Colombia, México, España”.

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Su papel en Grease

En paralelo, Dicapo forma parte del elenco de Grease, donde interpretará a Danny Zuko. “Los ensayos ya empezaron, están increíbles”, dijo. Sobre el rol, añadió: “Me tiene muy contento porque es un sueño protagonizar una obra tan importante y un personaje como el de Danny”.

El artista también hizo referencia a una coincidencia con su propio repertorio. “Es irónico por mi parte, teniendo la canción que se llama ‘Travolta’”.

La participación de Dicapo en el concierto de Ed Sheeran en Quito marca un nuevo paso en su carrera, en un contexto en el que el cantante británico presenta su álbum Play en la región.

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