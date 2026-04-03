“Temo por mi vida”: Carlos Páez habla de la audiencia por custodia de su hija

Da su versión tras el altercado en una audiencia por la custodia de su hija y denuncia un presunto ataque

Carlos Páez habla de la audiencia por custodia de su hija con Kristhel Chuchuca

La controversia entre Carlos Páez y Krysthel Chuchuca sumó un nuevo capítulo tras la declaración pública del padre de familia, quien decidió exponer su versión de los hechos luego del incidente ocurrido en una audiencia judicial en Samborondón. El caso, que se desarrolla en medio de un proceso por la patria potestad de su hija, incluye denuncias cruzadas y una investigación en curso.

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“Les doy la cara”: su versión del conflicto

Carlos Páez inició su intervención con un mensaje directo: “Les doy la cara. No soy alguien que tenga prensa, que sea mediático. Simplemente soy un padre de familia que necesita ver a su hija”.

En su relato, sostuvo que lleva “un año y medio luchando” por mantener contacto con su hija y afirmó que ha permanecido en silencio durante ese tiempo. “He callado más de 1 año en esta situación”, expresó.

También señaló directamente a su expareja: “Hoy por hoy la hago responsable de todo lo que le llegue a pasar a mi familia y a mí después de que salga este video”.

Publicación en redes sociales

Previo a su declaración, Páez también se pronunció en sus redes sociales. En una publicación escribió: “Me cansé de callar, hago responsable a la mamá de mi hija Krysthel Chuchuca si le llega a pasar algo a mi familia o a mi”.

El mensaje aparece como una edición realizada hace seis horas, según se observa en la plataforma.

Denuncias, procesos legales y cronología

Páez explicó que el conflicto se remonta a 2024, cuando su expareja inició una nueva relación. Según su versión, la convivencia cambió y derivó en disputas por la custodia de la menor.

Indicó que durante varios años estuvo a cargo de su hija: “7 años que cuidé a mi hija”. Además, sostuvo que posteriormente enfrentó amenazas relacionadas con la pérdida de la custodia.

En el ámbito legal, detalló que acudió a instancias judiciales para solicitar un régimen de visitas. “Me acudo con las leyes que me dan a mí regulación de visitas”, afirmó, asegurando que no obtuvo resultados.

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El incidente en la audiencia

El punto central de su declaración se enfocó en lo ocurrido durante la audiencia judicial. Páez aseguró que contaba con citación oficial: “Tengo la citación del juez aquí donde a mí me cita a las 11:45 y a mi hija a las 11:15”.

En su testimonio, relató un presunto ataque: “Se acerca a mí y me dice, ‘Yo tengo medidas’. Me aborda y me llena de gas lacrimógeno y me dice, ‘Yo tengo medidas y hoy te mueres’”.

También describió la presencia de un hombre armado: “Alcanzo a ver que el sicario de ella ya estaba abordando con un arma”.

Sobre el momento más crítico, afirmó: “El arma ya iba a ser detonada porque se encasquilla y cae al piso la bala”.

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“Temo por mi vida”: su pedido final

En la parte final de su intervención, Páez expresó preocupación por su seguridad y la de su entorno: “Temo por mi vida, temo por la vida de mis papás”.

Insistió en su intención de reencontrarse con su hija: “Necesito ver a mi hija. Necesito verla”.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades revisan pruebas, testimonios y registros del incidente ocurrido en la unidad judicial.

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