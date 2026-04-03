El Cholito Forever: Una telenovela marcada por críticas y controversias internas

La telenovela genera debate por sus recursos narrativos y por las polémicas que han trascendido fuera de pantalla

Para bien o para mal, El Cholito Forever ha estado en boca de todos, incluso antes de su estreno, el pasado 10 de marzo. Las razones son varias. Jorge Toledo impulsó el proyecto durante años, pese a la resistencia de ciertos ejecutivos del Canal del Cerro, que no veían viable retomar la historia de Pepe Chalén, personaje interpretado por David Reinoso, casi dos décadas después de la producción original, al considerar que no conectaría con nuevas audiencias.

Jorge Toledo sobre El Cholito Forever: "No fui yo quien la echó a perder" Leer más

La insistencia del creativo dio resultados. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando decidió apartarse del proyecto por diferencias internas. Entre ellas, su rechazo a incluir influencers y personas sin experiencia actoral. Tras ello se dio la incorporación de Andrés Garzón como director de actores.

(Te invitamos a leer: ¿Qué ocurre con Krysthel Chuchuca? Claves, denuncias y videos del suceso)

Desde entonces, la producción no ha estado libre de polémicas. Durante su lanzamiento, surgió un escándalo en torno a la actriz Connie Garcés, vinculada, según versiones difundidas, con personas de dudosa reputación. A esto se sumaron críticas a la historia, a varias interpretaciones y, en particular, al trabajo de Elba González en su papel de Pepita, cuestionado por el uso excesivo de gestos. También hubo cuestionamientos por el uso de inteligencia artificial en la producción.

Jorge Toledo volvió a pronunciarse, lo que generó reacciones del actor Víctor Aráuz, parte del reparto, así como del propio David Reinoso.

El Cholito con Pepita, Elba González. Instagram

La historia retoma al periodista ahora en una etapa más madura. Pepe Chalén enfrenta conflictos personales y profesionales, mientras lidera una lucha comunitaria para defender su barrio.

El elenco combina rostros conocidos con nuevos talentos. El proyecto contempla 120 capítulos, distribuidos en dos temporadas. La primera ya está al aire, mientras que las grabaciones de la segunda concluyeron el anterior 27 de marzo.

EXPRESIONES consultó a gente del medio sobre lo bueno, lo malo y lo feo de esta producción.

“Hay detalles que no se consideraron”



El libretista Jorge Luis Pérez comenta que hubo numerosos rumores de pasillo sobre si el proyecto iba o no a concretarse. Se grabaron varios pilotos en busca de aprobación y también se dijo que el guion fue revisado por expertos para fortalecer la historia y su narrativa; al menos esto último, considera, no ocurrió.

Estima que “hay ciertos detalles que esta telenovela al parecer no consideró indispensables, como lo es una trama contundente con subtramas variadas, giros inesperados y diálogos ágiles que metan al televidente en el mundo de sus personajes, hay escenas cuyo objetivo es inexistente dentro del curso de la historia, más bien parece que el objetivo es hacer reír y ya, varios personajes son ornamentales, literalmente podrían irse con su música a otro lado y nadie los echaría de menos"

Es rescatable, el talento inagotable de David Reinoso, “es un lujo ver a Martín Calle, un honor que cuenten con Miriam Murillo, y un acierto ver a Marcela Ruete con su icónico personaje, pero queda la sensación que varios de ellos han perdido su característica dosis de humor para dar paso a situaciones chistosas que en ocasiones lucen forzadas”, añade. Sin duda alguna, hay aspectos que rozan la perfección, como la dirección de arte. “Los colores, la iluminación, el maquillaje, el vestuario con propósito dramatúrgico se llevan los aplausos; el lenguaje audiovisual es directo y con precisión de cirujano, planos bien logrados con la coherencia de un genio que no da cabida a desaciertos”.

“Sin mayor tensión dramática”



Según el comunicador Enrique Muñoz, lo bueno de esta producción nacional es que dio trabajo, por algunos meses, a actores y al equipo de producción. “Las tomas aéreas o de dron están al más alto nivel, brindando la imagen de una metrópoli digna de ser mostrada al mundo”. Considera que lo malo fue una historia desencantada, sin mayor tensión dramática que el ya cansón ¿Quién es mi mamá?, a manos de una buena actriz mal dirigida, en un personaje mal planteado que desagrada. “Perdieron la magia original del Cholito en su viaje del héroe: su sueño de ser periodista de TV, enamorado de la inalcanzable aniñada.

David Reinoso con Giovanna Andrade. Instagram

No se sabe qué pasó con personajes entrañables como la Niña María Gracia, Xiomara y tantos más. Para él lo malo es el desprecio al televidente ecuatoriano, al que le siguen regalando historias patéticas, sin construcción, sin invitarlo a cautivarse con suspenso inteligente o una bonita historia de amor, génesis del melodrama. “Ven al ecuatoriano como un estricto consumidor de comedias absurdas y básicas, sin ningún personaje con el que identificarse y soñar.”.

"Ecuavisa no soltó la IA"

El comentarista de farándula, Frank González, da su punto de vista. Considera que lo bueno ha sido que las producciones nacionales están resurgiendo. “Uno de los aspectos más destacables es la continuidad en la apuesta por la producción nacional por parte de Ecuavisa. El Cholito Forever se convierte en la segunda telenovela consecutiva estrenada por el canal en un periodo relativamente corto, luego de Los García".

Dice que “uno de los puntos más débiles es la notoria ausencia de la coprotagonista original: la recordada Niña María Gracia, interpretada por Giovanna Andrade. A pesar de algunas menciones dentro de la historia, la narrativa no logra justificar de manera sólida su salida, dejando un vacío evidente en el desarrollo emocional de la trama”.

A esto se suma la introducción de un nuevo interés romántico para el protagonista. “Si bien no se puede cuestionar la capacidad actoral de Karla Gómez, la falta de química en pantalla con David Reinoso es evidente, lo que dificulta que el espectador conecte emocionalmente con esta nueva dinámica. Incluso, por momentos, el propio Cholito parece relegado a un segundo plano dentro de su propia historia, perdiendo protagonismo en favor de Pepita, su hija”.

Otro elemento cuestionable es la inclusión de influencers dentro del elenco. “Si bien sería injusto afirmar que carecen completamente de talento (algunos muestran potencial), su presencia plantea un problema más estratégico que actoral: la desconexión con el público objetivo. Además, Elba González, Pepita, no ha logrado conectar con el público debido a una gestualidad excesiva y una interpretación que por momentos se percibe sobreactuada”, añade.

Valdivia Dorada: Reencuentros y anécdotas de la gala Leer más

El comentarista deja claro que lo feo es que Ecuavisa conoció la IA y ya no la soltó. “No se trata de cuestionar la herramienta en sí. La IA, bien utilizada, puede potenciar procesos creativos, optimizar recursos y abrir nuevas posibilidades narrativas. El problema surge cuando reemplaza, en lugar de complementar, el componente humano”.

"Ahora la gente busca la inmediatez"

El experto digital Carlos Zúñiga dice que Pepe Chalén es un personaje que ya es parte de nuestra historia: un Evaristo, un Rey de la Galleta, nuestro Cantinflas criollo. Amado por unos y, por otros, no tanto. Los formatos del entretenimiento cambiaron, explica. “Ahora la gente busca la inmediatez, sin dejar desarrollar una trama; quiere el final antes del comienzo. Y es aquí donde cae la última producción de Ecuavisa, donde un grupo de empresarios le sigue apostando a lo nacional, aunque lo nacional ya no da como antes. Hablando técnicamente, sí da, porque de locos no invierten las grandes marcas. Lo que pasa es que la TV, como la conocíamos, ya no es para todos: es segmentada y, si no nos gusta lo que vemos, es porque no somos el target”.

Considera que hay personajes sobreactuados y que ahora los influencers son actores, también. “Eso se llama evolución; el que se quedó, se quedó en la telenovela de hace 20 años”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!