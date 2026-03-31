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Jorge Toledo.
El director Jorge Toledo.Instagram Jorge Toledo

Jorge Toledo sobre El Cholito Forever: "No fui yo quien la echó a perder"

Sus declaraciones avivan la polémica alrededor de la producción, protagonizada por David Reinoso

Jorge Toledo llevaba tiempo soñando con una nueva versión de El Cholito, proyecto que finalmente tomó forma como El Cholito Forever. Sin embargo, no fue un camino sencillo. Dentro de Ecuavisa -incluidos algunos ejecutivos- no había confianza en la propuesta, pues consideraban que la historia ya no conectaría con las nuevas generaciones, entre otros cuestionamientos.

(Te invitamos a leer:  Elba González responde a las críticas por sus muecas en El Cholito)

Aun así, el director insistió durante largo tiempo hasta lograr que el proyecto se concrete. Pero cuando ya estaba en marcha, decidió renunciar por desacuerdos internos, entre ellos, la inclusión de influencers en la producción.

Expresa su malestar

Laura Suárez.

Laura Suárez reaparece en 'El Cholito Forever' con participación especial

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Lejos de quedarse callado, él ha utilizado sus redes sociales para expresar su malestar. “Hay que ser muy ruin para atacar a la única persona que construyó, defendió y peleó día a día la producción de la telenovela. Lejos de agradecer a quien logró que se cristalice el proyecto, provocas que me ataquen. Yo presenté la idea, fui quien soñó desde el principio y convenció a todos para que se realice”.

También respondió a los señalamientos sobre el desempeño de la producción: “¿Qué parte no queda clara? No fui yo quien lo echó a perder. No intenten desviar o generar polémica para llamar la atención. Cuando algo es bueno no necesita escándalos. Ahora resulta que Boscán es el culpable… ¿en serio? ¿Así de desesperada está la situación? Seguro él hizo el casting y no supe”.

Toledo insiste en que no se ha reconocido su trabajo ni su defensa del equipo. Cansón es atacarme cuando fui el único que se la jugó y defendió el proyecto. Cansón es no reconocer lo que está mal, no ser agradecido y no entender que los éxitos los hacen los equipos”, añadió.

David Reinoso defiende a la producción

En medio de la polémica, surge la interrogante de si estas declaraciones son una respuesta a lo dicho por David Reinoso. El actor, quien interpreta a José ‘Pepe’ Chalén, salió en defensa de la telenovela y aseguró que los comentarios negativos no reflejan la realidad.

“Bueno, la novela es un éxito, le va súper bien. No es un fracaso, es todo lo contrario”, afirmó, señalando que el mayor respaldo de la producción se concentra en la Costa.

Conny Garcés y Martín Calle

Conny Garcés es una de las villanas en El Cholito Forever

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Además, el comediante se refirió a las críticas de Toledo hacia la producción y el elenco, así como a los cuestionamientos de un periodista digital (Boscán) y pidió respaldo al talento nacional. Esta controversia se suma a comentarios negativos previos que también lanzó el actor Víctor Aráuz contra el director.

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