Elba González responde a las críticas por sus muecas en El Cholito

La actriz y sus compañeros de elenco respondieron con humor a las críticas por sus actuaciones

La actriz ecuatoriana Elba González, quien interpreta a Pepita en la telenovela El Cholito Forever, se encuentra en el centro de la conversación digital tras recibir comentarios sobre su estilo de actuación. En redes sociales, varios usuarios han cuestionado el uso constante de gestos y expresiones marcadas en su personaje, al punto de compararla con Jim Carrey.

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La respuesta de Elba González

Lejos de evitar el tema, la actriz decidió responder públicamente. Lo hizo desde el humor, una herramienta que también define a su personaje. En sus redes, compartió un collage con distintas muecas de Pepita, acompañado de un mensaje directo: “Bienvenidos a mi primera funada!!!”. En el mismo contenido, añadió: “El mundo ya está bastante oscuro para seguir siendo igual que los demás. Así que lo único que le gana al odio es el AMOR!!! att: La Jim Carrey Ecuatoriana”.

Su reacción no se limitó a una respuesta puntual. González también reflexionó sobre el proceso artístico que atraviesa. “Ningún artista ha sido todo flores. Esto no lo veo como una caída, sino como un aprendizaje. Es un regalo de Dios”, expresó, dejando claro que asume las críticas como parte de su crecimiento profesional.

Sus compañeros la defienden

Elba González. Andrick Cantos

El respaldo no tardó en llegar desde su entorno cercano. La actriz Maca Gómez defendió su trabajo con un mensaje en redes: “Con duras como tú no deberían meterse, lo que no saben es que tus ‘caras exageradas’ son las que te van a llevar a la cima”. En la misma línea, el actor David Reinoso optó por el sarcasmo al compartir un video con la frase: “Muequita Chalen, la niña de mis caras… digo… de mis ojos”, aludiendo al personaje dentro de la producción.

Otra de las voces que se sumó fue la de Claudia Camposano, quien puso el foco en el contexto del debut televisivo de González. “Es su primera vez en tele y todos absolutamente todos exageramos… su actuación se puede nivelar, regular y llegar al punto justo de su personaje”, escribió, al tiempo que cuestionó la dureza de las críticas en redes sociales.

Mientras el debate continúa, la exposición mediática también posiciona a Elba González como una de las figuras más comentadas del elenco de El Cholito Forever. Entre cuestionamientos y muestras de apoyo, su caso vuelve a evidenciar cómo las redes sociales se han convertido en un termómetro inmediato para la recepción del público, pero también en un espacio donde los actores construyen su narrativa frente a la crítica.

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