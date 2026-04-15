Sistema de bandas en combustibles: cómo funciona y por qué suben los precios

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las gasolinas Extra, Ecopaís, Súper y el diésel han subido de precio desde el 12 de abril, con incrementos que en algunos casos llegan casi al límite del 5 % permitido por el sistema de bandas.

Ecuador actualiza los precios mensualmente mediante un sistema de bandas que limita las subidas y bajadas.

El aumento de los precios se debe principalmente al alza del petróleo en el mercado internacional, influido por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y problemas en el estrecho de Ormuz.

Desde el pasado 12 de abril, los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís (las más usadas por los conductores comunes) cuestan $3,024 por galón. Esto refleja un aumento de precio del 4,6 % en relación con un mes antes y roza el tope de alza permitido que es del 5 %, según el sistema de bandas.

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Asimismo, los otros combustibles también marcaron un alza significativa: la Súper pasó de $3,62 a $4,57 por galón y el diésel pasó de $2,828 a $2,962.

¿Qué es el sistema de bandas?

Desde 2024, Ecuador eliminó progresivamente los subsidios a la gasolina Extra y Ecopaís, y desde 2025 al diésel. Desde entonces, los precios de las gasolinas en Ecuador se actualizan el 12 de cada mes porque el país aplica un sistema de bandas, que es un mecanismo estatal que ajusta los valores de los combustibles según la variación del petróleo en el mercado internacional, pero de manera controlada y gradual, no diaria.

Es así que, bajo el sistema de bandas, los precios de las gasolinas pueden subir cada mes solo hasta un 5 % y bajar hasta un 10 %, para evitar diferencias abruptas e impacto social entre los ecuatorianos.

Es decir, con los nuevos cambios, a partir del pasado 12 de abril, los precios de las gasolinas subieron casi al tope permitido. Un ajuste que refleja tanto la eliminación de subsidios como la presión internacional del petróleo.

¿Por qué suben los precios de las gasolinas?

Aunque Ecuador produce petróleo, importa gran parte de las gasolinas y el diésel que consume. Por eso, cuando el precio del crudo sube en el mercado global, el costo de importar derivados también aumenta. En abril de 2026, el alza estuvo influenciada por tensiones en Medio Oriente, especialmente por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que elevó el precio del barril. Este encarecimiento se trasladó directamente al mercado ecuatoriano. Es decir, mientras suba el precio internacional del petróleo, sube el precio de las gasolinas en Ecuador.

El estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, ha sufrido cierres intermitentes debido al conflicto en la región. Esto ha generado incertidumbre y ha disparado los precios internacionales del crudo. Como Ecuador depende de derivados importados, cualquier alteración en la oferta global afecta el costo local de los combustibles.