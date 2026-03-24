Hannah Montana: novio secreto, elenco problemático y más secretos de su especial

A nivel personal, el especial expone relaciones que no habían sido confirmadas en su momento

Miley Cyrus en su paso por la alfombra roja del especial de Hannah Montana.

A 20 años del estreno de Hannah Montana, el especial conmemorativo revisa el origen de la serie y expone detalles sobre su producción, elenco y el impacto que tuvo en la carrera de Miley Cyrus. El proyecto reúne testimonios, archivo y nuevas declaraciones que permiten entender cómo se construyó el formato y qué ocurrió fuera de cámaras.

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Uno de los puntos centrales es el proceso de casting. Miley Cyrus no fue la elección inmediata para el papel principal. Tras un proceso de 11 meses, la decisión final generó división entre ejecutivos. “¿Es un riesgo? Absolutamente. ¿Es una posible estrella? Absolutamente”, se lee en el correo citado del entonces presidente de Disney Channel. La artista, que no tenía experiencia previa en actuación, explicó que su autenticidad fue clave para quedarse con el rol.

El especial también revela que la propia Miley impulsó el proyecto antes de que existiera oficialmente. Según contó, siguió un consejo de Dolly Parton: “promociona algo antes de que suceda, porque así no pueden decir que no”. La estrategia consistió en mencionar el especial públicamente para generar expectativa.

Otro de los aspectos abordados es la construcción visual del personaje. La estética de Hannah Montana se desarrolló con recursos limitados en sus inicios y con la participación de su madre, Tish Cyrus. “Fui Hannah Montana de inmediato”, recordó la artista sobre el momento en que usó la peluca por primera vez.

Dylan Sprouse fue novio de Miley Cyrus

En el repaso también aparece la conexión con otras figuras del entorno Disney. Taylor Swift participó en la película del proyecto con una canción para el cierre, en una etapa inicial de su carrera. La producción buscaba a alguien que pudiera “auténticamente, sin ofender… estar cantando en un granero”, según explicó Cyrus.

A nivel personal, el especial expone relaciones que no habían sido confirmadas en su momento. Miley Cyrus confirmó que tuvo un vínculo con Dylan Sprouse durante su etapa en Disney. “Dylan era mi crush… su papá nos llevaba a comer sushi”, contó.

También relató cómo influyó su relación con Nick Jonas en decisiones de gira. La artista planteó que aceptaría salir de tour si él podía acompañarla. “No quería dejar a mi novio… ‘Está bien, iré de gira si mi novio puede venir’”, explicó.

El especial incluye además recuerdos con Selena Gomez, quien interpretó a una rival en la serie. La actriz recordó escenas en las que debía usar vestuario particular y lanzar comentarios dentro del guion. “Recuerdo sentirme fea con eso”, dijo sobre uno de esos momentos.

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En cuanto al entorno del elenco, Miley también mencionó su cercanía con Mitchel Musso. “Pensaba que Mitchel Musso era muy lindo”, señaló al recordar su etapa inicial en el set.

Uno de los datos más comentados involucra a Billy Ray Cyrus. El actor, que interpretó al padre de Hannah, intentó ceder el papel durante su audición. “Ese chico es genial… ¡él es el papá!”, dijo al referirse a otro candidato, antes de sugerir que fuera contratado.

Finalmente, el especial muestra cómo ha cambiado la relación de Miley Cyrus con el personaje. “Antes pensaba en Hannah como algo separado de mí”, explicó. En esta nueva etapa, plantea una integración entre ambas identidades: “es la unión de Hannah y Miley en una sola”.

El proyecto se presenta como una revisión del recorrido de la serie, con énfasis en decisiones, vínculos y momentos que marcaron su desarrollo dentro y fuera de la pantalla.

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