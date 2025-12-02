Miley Cyrus aparece con anillo en el estreno de Avatar: ¿compromiso con Maxx Morando?

Miley Cyrus sorprende en el estreno de Avatar con un anillo de diamante: las señales que apuntan a su compromiso

El cantante Maxx Morando y Miley Cyrus a su lelgada a la avant premiere de Avatar: Fuego y Cenizas, en Dolby Theatre de Los Ángeles.

Miley Cyrus volvió a ser el centro de atención en la alfombra roja: en pleno estreno de Avatar: Fuego y Cenizas (1 de diciembre) la cantante posó junto a su pareja Maxx Morando luciendo un anillo de diamante en el dedo anular izquierdo.

La imagen, tomada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se viralizó en minutos y desató la pregunta inevitable entre medios y fans: ¿estamos ante un compromiso real o solo un destello de joyería para la gala?

Anillo en mano: la señal que todos vieron

La instantánea que muestra a Miley con la mano sobre el pecho de Morando fue la que encendió la conversación. En ella, el gesto, que parecería un posado casi casual, permitió que el diamante tomara protagonismo.

No hubo comunicado oficial ni confirmación del entorno, pero la foto circuló con rapidez y se interpretó como una declaración tácita: la artista, que coescribió y canta el tema principal de la película, Dream as one, llegó radiante, se acercó a James Cameron y, minutos después, buscó a su pareja para la tradicional pose de pareja en estreno.

Miley y Maxx hicieron público su noviazgo en 2022, aunque la relación había comenzado con discreción y algunas apariciones públicas previas. La pareja se conoció, según contó la propia Miley en entrevistas, mediante una cita a ciegas organizada por amigos.

Aquel encuentro derivó en química inmediata y en una presencia constante de Morando en la vida profesional y personal de la artista. Si la foto en Dolby Theatre confirma un paso más formal en la relación, sería también la reacción esperada tras años de reconstrucción emocional para la cantante.

Maxx y Miley demostraron una química increíble durante la premier de Avatar: Fuego y Cenizas JILL CONNELLY/EFE

Entre la música y la alfombra roja: Dream As One y el contexto del estreno

La coincidencia no es menor: Miley no fue una invitada cualquiera. Coescritora y voz de Dream as one, la canción que acompaña a la nueva entrega de la saga de James Cameron y que suena con fuerza para los premios, la artista tuvo un papel central en la noche.

Su presencia en la avant-premiere, por tanto, combinó promoción profesional y un momento personal que trascendió la música: el brillo del anillo y la evidente complicidad con Morando alimentaron titulares en todo el mundo.

¿Una respuesta sin palabras? Medios y fans reaccionan

Pese a la ausencia de una declaración pública, la foto funcionó como mensaje. En redes, comentaristas, tabloides y fans debatieron si la mano sobre el pecho era una pose casual o una forma de enseñar el anillo.

Fuentes consultadas por la prensa todavía no han confirmado detalles sobre fecha de boda, anillo o planes formales; mientras tanto, la imagen se instala como la primera prueba visual del posible compromiso.

El pasado sentimental de Miley: lo que dejó el matrimonio con Liam Hemsworth

Que Miley tome una decisión tan visible tiene peso: su matrimonio con Liam Hemsworth (2018), su posterior separación y el divorcio en 2020 fueron episodios públicos y dolorosos que marcaron su vida emocional.

Más de cinco años después de ese capítulo, la artista parece abrir nuevamente la puerta al compromiso, pero ahora con otro recorrido y, aparentemente, con más prudencia y selectividad.

Si hay boda, ¿qué significaría para su generación?

Si el compromiso se confirma, Miley se sumará a una lista de ex chicas Disney que este año caminaron al altar o formalizaron relaciones públicas. Su decisión tendrá eco entre seguidores y medios, no solo por su fama, sino por su rol como figura que ha transitado la fama desde la juventud hasta la consolidación artística.

Por ahora, lo que queda es la imagen: un anillo, una mano y una alfombra roja que reunió presencia mediática y un instante que muchos interpretan como principio de una nueva etapa. La confirmación oficial podrá tardar, pero la foto ya marcó el inicio del relato público.

