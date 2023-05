Miley Cyrus puede decir que lo siente, pero no lo parece en su nuevo vídeo musical 'Jaded' dirigido por Jacob Bixenman. La cantante, de 30 años, recupera su pelo de color café por primera vez en un clip desde sus tiempos de Hannah Montana.

Aquí, Cyrus le canta a una ex pareja que ya no está mientras disfruta de una piscina y posa desde una cama deshecha. No muestra ningún indicio de que le importen los sentimientos de su ex.

La cantante también muestra su figura en forma y sus tatuajes mientras hace alarde de un enterizo dorado y gafas de sol. También se la ve con un top negro deslumbrante y un bañador del mismo color frente a un cielo azul y palmeras,

Después de que Cyrus publicara el vídeo, sus fans señalaron las similitudes entre los clips de Jaded y trabajos anteriores aparentemente inspirados en su ex marido Liam Hemsworth.

"Filmó el videoclip en su nueva casa de Malibú haciendo referencia a su canción Malibú y a la casa de California que Hemsworth y ella perdieron en los incendios. Y se burla de Adore you, canción de amor a Liam. También ha vuelto a ser morena (color de pelo que tenía cuando conoció a Liam) mientras canta que ahora son mayores y maduros", escribió un fan. ¿Habrá sido coincidencia o con intención?