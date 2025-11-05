Cuero: la textura estrella que conquista la moda en el 2025

Más allá de las tendencias, el cuero demuestra que es un material perfecto para distintos estilos, eventos y climas.

Miley Cyrus es una de las artistas internacionales que luce frecuentemente diversos looks de cuero.

En un mundo en el que la moda busca equilibrio entre rebeldía y sofisticación, el cuero se mantiene como uno de los materiales más poderosos para expresar fuerza y estilo. Durante las últimas semanas, lo hemos visto dominar pasarelas en Nueva York, Milán y París, en siluetas que van más allá de la clásica chaqueta.

Hoy, el cuero también se transforma en faldas lápiz, vestidos estructurados, pantalones y hasta conjuntos completos que evocan autoridad, sensualidad y una elegancia audaz. Su textura, su brillo y su carácter lo convierten en un tejido que nunca pasa desapercibido, capaz de transformar cualquier look en una declaración de actitud.

Naíza: Elegancia con poder

La cantante Naíza demuestra que el cuero puede ser tan sofisticado como audaz. Su conjunto negro de pantalones acampanados y top entallado en cuero crea una silueta impecable, moderna y segura.

El detalle del abrigo sobre los hombros aporta dramatismo y estructura, mientras los accesorios dorados y las gafas oscuras refuerzan la actitud poderosa del look.

Una propuesta perfecta para quienes quieren llevar el cuero con elegancia, sin perder ese toque de fuerza que lo caracteriza.

Sara Granja: Juego de texturas

La creadora de contenido de moda Sara Granja apuesta por una propuesta moderna y sofisticada: combina chaqueta y corsé de cuero con un pantalón marrón de corte amplio. El contraste entre materiales rígidos y telas más suaves aporta movimiento y equilibra el look.

Sin duda, es una inspiración perfecta para quienes buscan un look con aire contemporáneo en climas fríos o para un evento casual durante el día, sin perder el toque clásico.

Frida Contreras: Toque salvaje

Frida Contreras fusiona dos elementos poderosos en un solo outfit si es posible: el animal print y el cuero. La influencer eligió una chaqueta oversized en tono chocolate, que se convierte en el complemento ideal de su blusa estampada y falda de denim clara. ¿El resultado? Atrevido, pero con encanto natural.

Un ejemplo de cómo el material estrella puede transformar una combinación casual en algo magnético y con mucha personalidad.

Mar Rendón: Impacto total

Mar Rendón lleva el cuero al extremo más artístico con un vestido de silueta estructurada y aberturas estratégicas. Los apliques metálicos resaltan el carácter vanguardista del diseño y hacen que cada movimiento refleje fuerza y presencia.

Este look de la cantante, perfecto para un evento en la noche, acapara miradas y proyecta empoderamiento.

Nicole Salazar: así fue el paso de la guayaquileña por el NYFW Leer más

Del escenario a la alfombra roja

Durante el 2025, el cuero se ha asentado como una pieza clave en la alfombra roja y eventos de Hollywood, y ha sido adoptado por figuras que lo adaptan a su propio estilo.

Kim Kardashian ha deslumbrado en diversos eventos luciendo looks completos de cuero (en la Met Gala y en la premiere de su nueva serie All’s Fair, en Londres). Miley Cyrus y Hailey Bieber escogieron outfits del mismo material en el desfile de Vogue World 2025, y Nicole Kidman lo lució en la última edición de los Academy Of Country Music Awards de 2025.

Tips: Cómo y cuándo lucirlo



La consultora de imagen Pamela Monteverde es clara: el cuero dejó de ser un material exclusivo para el invierno o los estilos rebeldes. Ahora es un básico contemporáneo que se adapta a todas las estaciones y ocasiones.

Estas son sus recomendaciones para llevarlo con acierto y estilo:

Para un look casual va bien una chaqueta biker y jeans o una falda corta combinada con camiseta blanca. Unos mocasines o bolso de cuero pueden elevar un conjunto sencillo con un toque de actitud.

Si el evento es formal, el cuero puede convertirse en un símbolo de elegancia contemporánea. Un pantalón o una falda de este material con una blusa de seda, o incluso un blazer de cuero estructurado, logran un equilibrio entre sofisticación y modernidad.

Luce muy bien con múltiples texturas y materiales. Se puede combinar con seda o satén para crear contrastes elegantes, con lana o punto para equilibrar lo estructurado con lo orgánico, o con denim para lograr un aire más urbano y relajado. También funciona muy bien junto a materiales más innovadores como el neopreno, que aportan un toque moderno.

Elegancia que trasciende el tiempo

Para la consultora de imagen Pamela Monteverde, el cuero sigue ocupando un lugar privilegiado en la moda por su capacidad de unir tres cualidades difíciles de encontrar en un solo material: estética, funcionalidad y atemporalidad.

“Tiene la habilidad de adaptarse a distintos contextos climáticos y estilos sin perder su carácter”, explica. En los meses fríos, brinda abrigo, estructura y protección; mientras que en climas cálidos, las nuevas tecnologías lo convierten en una opción ligera y transpirable, perfecta para prendas fluidas o accesorios.

Hoy encontramos cueros más flexibles, tratados y sostenibles, que permiten llevarlo en faldas, vestidos o camisas incluso en ambientes templados”.

Además, más allá de su aspecto práctico, el cuero también proyecta una carga simbólica poderosa. “Comunica fuerza, elegancia y autenticidad. Es un material que evoluciona con la moda, pero conserva su esencia artesanal y sofisticada. Esa dualidad entre tradición e innovación es lo que lo mantiene siempre vigente”, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!