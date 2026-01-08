Jueces revisarán si Suing continúa como presidente de la Corte Nacional

8 jueces solicitaron que Suing convoque a sesión para revisar su continuidad al frente de la Corte. La cita será el lunes

Los jueces y conjueces enviaron este 8 de enero de 2026 una carta al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, para pedirle que convoque al Pleno a una sesión extraordinaria con el objetivo de revisar su permanencia como titular encargado de la entidad.

EXPRESO conoció que ocho jueces firmaron la carta dirigida a Suing. Allí dicen que “ante los recientes acontecimientos de orden público que afectan gravemente la institucionalidad del Poder Judicial” y por la “evidente y preocupante inacción de no convocar al Pleno”, los magistrados se ven obligados a "plantear la necesidad de revisar dicho encargo" de la presidencia.

Trascendió que los jueces buscan que en ese encuentro se solicite que Suing renuncie al cargo. La misiva se difundió después de que el Pleno no se reunió ayer, miércoles 7, cuando es habitual que los jueces sesionen en ese día.

La petición de los ocho jueces fue acogida por Suing y el presidente convocó a la sesión extraordinaria para las 16:30 del próximo lunes 12 de enero, en la que se tratará como único punto de orden del día el "conocimiento y resolución del encargo realizado a las autoridades de la Corte Nacional".

Suing, cuestionado por su postura frente a Godoy

El representante ha sido fuertemente cuestionado por la opinión pública en medio del escándalo judicial desatado por las presiones que se habrían ejercido desde el interior del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Mario Godoy, en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano, para que falle a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024.

Las dudas obligaron a que Godoy rinda explicaciones ante el Pleno de la Asamblea Nacional y derivaron en una investigación de la Fiscalía. Además, este jueves el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció el pedido de juicio político en su contra, el cual fue presentado por la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC, correísmo). Sin embargo, Suing solo se ha limitado a decir en entrevistas que al titular de la Judicatura “le protege el principio de inocencia”.

La solicitud de los jueces ocurre luego de difundirse una carta de la vocal del CJ, Magaly Ruiz, en donde le expresa su apoyo al juez Serrano y también menciona el respaldo de los demás integrantes de la Judicatura: Fabián Fabara, Alfredo Cuadros y Damián Larco. La misiva reflejaría que, aparentemente, el Pleno del organismo se apartaría de Godoy.

Suing dijo recientemente que estaría dispuesto a dar un paso al costado si el Pleno considera que no debe continuar en el puesto que le fue encargado, tras la renuncia del extitular de la CNJ, Iván Saquicela.

