Oficialismo cabildea votos en la Asamblea ante el juicio político contra Mario Godoy

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, señaló este 8 de enero de 2026 que el oficialismo ya se está moviendo en la Asamblea Nacional ante el posible juicio político que el correísmo presentó en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

En entrevista con Teleamazonas, la ministra Morillo sostuvo que su misión es conversar con todos los sectores políticos en diversos temas, incluso en el juicio político a Mario Godoy. "como siempre lo he mencionado, yo estoy aquí para atender puentes, para poder dialogar con todos aquellos que realmente tienen la misma visión de país que tenemos nosotros como Gobierno", dijo la funcionaria.

Aunque no precisó si el correísmo, la segunda fuerza política más numerosa en la Asamblea, es parte de las conversaciones, la ministra indicó que "hemos tenido reuniones inclusive con asambleístas que han llegado por otras tiendas políticas, pero que también quieren sumarse a tener un Ecuador diferente".

Mario Godoy habló reiteradamente del supuesto pacto para sacarlo del cargo entre el correísmo y el exgobierno de Lasso.



El Gobierno de Noboa ratifica su apoyo al juicio político contra Godoy

Poro otro lado, la ministra Nataly Morillo ratificó que la postura del Gobierno del presidente Daniel Noboa es apoyar el juicio político a Mario Godoy. Sin embargo, recordó que también se debe seguir el debido proceso en el pedido contra el presidente del Consejo de la Judicatura.

"Nosotros ya lo hemos dicho. Ya salieron los asambleístas de la bancada oficialista de ADN. Hemos dicho que vamos a respaldar el proceso de juicio político", recordó Morillo y precisó que "si los documentos están bien, nosotros apoyaremos que se realice el proceso y que el señor Mario Godoy pueda presentar sus pruebas de cargo y de descargo, así como las otras partes. Y al final se analizará".

Respecto a la recomendación de Noboa sobre que Godoy renuncie tras la comparecencia en la Asamblea Nacional, Morillo recordó que solo es una sugerencia y que no se pretende una injerencia del Ejecutivo en la justicia. "Nosotros no somos parte de la Función Judicial. Respetamos la independencia de funciones y el señor Godoy pertenece a un órgano de la Función de Justicia. Así que ya será él quien vea cuál es el camino idóneo", dijo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento del pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.



Oficialismo niega que haya un plan para proteger a Mario Godoy

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, también se refirió a las acusaciones del correísmo sobre un supuesto plan del oficialismo para proteger al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, pese a su púbico apoyo al proceso de juicio político.

De acuerdo con la Revolución Ciudadana, existe la intención de que el proceso de juicio político no avance del Consejo de Administración Legislativa (CAL), alegando problemas en la documentación. Sin embargo, en caso de que sí sea calificado el proceso, el correísmo también advierte sobre que el juicio político se caiga en la Comisión de Fiscalización, como sucedió con el exministro Jimmy Martin.

"La Revolución Ciudadana puede decir muchas cosas. Ahora hay que ver cuáles son los intereses que tienen. Pero, sin embargo, nosotros somos respetuosos de la independencia de funciones. Hemos dicho claramente que vamos a apoyar el proceso de juicio político y que se presenten las debidas pruebas de cargo y de descargo", respondió la ministra Morillo.

