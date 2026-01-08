Mario Godoy en la Judicatura hoy: las claves del juicio político que enfrentará

Este 8 de enero de 2026 sesionarán las autoridades de la Asamblea Nacional para conocer el pedido de juicio político

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció ante la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2026 para responder por las denuncias del juez Carlos Serrano.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cuestionado por presuntas presiones a jueces, enfrenta este jueves 8 de enero de 2026 un momento clave en el juicio político que la Revolución Ciudadana presentó en su contra.

Tras la difusión de los audios entre el juez anticorrupción Carlos Serrano y el exdirector de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor —en los que se refieren a la sentencia del caso Euro2024—, el correísmo formalizó solicitudes de juicio político contra Godoy y contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, las solicitudes de juicio político del correísmo serán conocidas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) durante la sesión prevista para las 10:00 de este jueves 8 de enero de 2026. La sesión será transmitida.

Mario Godoy habló reiteradamente del supuesto pacto para sacarlo del cargo entre el correísmo y el exgobierno de Lasso.



Las claves del proceso de juicio político contra Mario Godoy y el CPCCS

De acuerdo con el procedimiento legislativo, las solicitudes de juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y los vocales del CPCCS deberán pasar primero por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que analizará la viabilidad jurídica de las iniciativas. El informe que emita esta instancia no es vinculante para el CAL.

En caso de que se determine la viabilidad jurídica, la UTL recomendará la calificación a trámite de las solicitudes y el CAL podrá darles luz verde. En caso contrario, también existe la posibilidad de que el CAL no califique las iniciativas presentadas por la Revolución Ciudadana.

Si los juicios políticos son calificados, los expedientes pasarán a la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista, para ser abordados conforme al orden de prelación. La mesa legislativa deberá avocar conocimiento de las solicitudes e iniciar el trámite correspondiente.

El correísmo pidió la excusa de la vicepresidenta Mishel Mancheno (a la izquierda de Niels Olsen) por sus vínculos con el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Cortesía

El oficialismo es cuestionado por presunto respaldo a Mario Godoy

El juicio político contra Mario Godoy, impulsado por el correísmo, se fundamenta en un presunto incumplimiento de funciones, derivado de las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre supuestas presiones ejercidas desde la Judicatura en el caso Euro2024.

La Revolución Ciudadana también cuestiona al oficialismo, al advertir la posibilidad de que el CAL o la Comisión de Fiscalización no den paso al juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura.

No obstante, tanto la bancada oficialista como la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, han afirmado que no obstaculizarán el proceso de control político contra Godoy. El correísmo, por su parte, duda de las intenciones de ADN, luego de que el juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin, quedara en el limbo.

