Comerciantes de la Bahía de Guayaquil denuncian abandono policial tras robos

Quienes laboran en esa zona del centro de Guayaquil lamentan el retiro de una UPC móvil y una menor presencia de agentes

Comerciantes señalan que son pocos los agentes policiales custodiando la Bahía de Guayaquil.

Comerciantes denuncian asaltos y amenazas en la Bahía de Guayaquil, donde la inseguridad golpea a uno de los sectores comerciales más concurridos y afecta directamente las ventas.

En su celular, la comerciante Lucía Peña guarda algunos videos que preferiría no tener. Corresponden a asaltos, amenazas y ataques ocurridos en la Bahía de Guayaquil, uno de los sectores comerciales más concurridos de la ciudad. “Esto pasa casi todos los días”, comenta mientras muestra las grabaciones.

Las imágenes, recopiladas por Peña (vocera del Frente Único de Organizaciones de la Bahía), retratan diversos hechos violentos que comerciantes aseguran que se han vuelto frecuentes en los pasillos de este sector comercial popular.

El 2 de febrero, hombres armados irrumpieron en un local de Rumichaca y Ayacucho y golpearon al guardia. Al día siguiente, un sospechoso fue retenido tras asaltar una distribuidora en Franco Dávila y Coronel.

El 24 de febrero, otro atraco ocurrió en Huayna Cápac y Eloy Alfaro, cuando un transeúnte fue apuntado con un arma de fuego. El caso más reciente, el 8 de marzo, muestra a un falso cliente golpeando y robando a una comerciante.

“La gente ve lo que está pasando y muchos vienen con muchísimo cuidado. Otros simplemente dejan de venir”, afirma Peña. En su pequeño puesto vende ropa con estampados personalizados y asegura que la vigilancia constante se volvió parte de su trabajo diario.

“Si una se descuida, los ‘arranchadores’ aprovechan y se llevan la mercancía. Por eso siempre debemos estar pendientes entre varias”, menciona.

Robos en la Bahía de Guayaquil: impacto en las ventas

El impacto también se siente en las ventas. Según la comerciante, este año ha sido particularmente complicado para el sector. Incluso han tenido un fuerte descenso las ventas de la temporada playera (entre enero y marzo), que solía atraer a numerosos compradores.

“Para nosotros este año ha sido terrible. En diciembre muchos quedamos endeudados. El año pasado vendíamos cerca del 70 % de lo que solíamos vender. Ahora llegamos al 30 por ciento apenas”, calcula.

Ambiente en la Bahía de Guayaquil, en marzo del 2026. CARLOS KLÍNGER

Retiro de una UPC móvil, el origen de la inseguridad insistente en la Bahía

Varios comerciantes coinciden en que la situación empeoró después de que retiraron una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) móvil que permanecía estacionada en la intersección de Chile y Ayacucho. Ese vehículo estuvo en el lugar durante dos años y, según los vendedores, su presencia ayudaba a disuadir a los delincuentes.

“El carro lo sacaron en diciembre. En enero reclamamos y entre varios comerciantes incluso reunimos dinero para repararlo y que vuelva a operar”, relata Peña.

Según cuenta, cerca de 4.500 dólares fueron aportados por los propios comerciantes para poner nuevamente en funcionamiento la unidad. Sin embargo, a inicios de febrero el carro volvió a ser retirado. “Desde que se lo llevaron otra vez, los robos han repuntado”.

Un comerciante de ropa, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, revela que la forma de actuar de los delincuentes ha cambiado. “Antes aprovechaban las montoneras para arranchar. Ahora van de frente”.

Según el testimonio del hombre, los delincuentes incluso se molestan cuando alguien intenta enfrentarlos. “Si uno les reclama, después aparecen con amenazas o golpes”.

El temor también pesa al momento de denunciar. Otra comerciante señala que los delincuentes amenazan a quienes hablan de los robos. “Les dicen: ‘si hablas te voy a rayar la cara’ o ‘si hablas, de noche te quemaremos el quiosco’”.

Las autoridades no responden a los pedidos de información

El 9 de marzo del 2026, EXPRESO solicitó información al Departamento de Comunicación de la Policía Nacional de la Zona 8 sobre estrategias operativas, patrullajes y una entrevista con el jefe de operaciones. No hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

