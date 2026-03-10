Edificio Multicomercio: Afectados preparan el ingreso para rescatar bienes

En los últimos días, 30 vehículos que quedaron atrapados en este edificio del centro de Guayaquil fueron retirados con grúas

Casi un mes después del incendio que golpeó al edificio Multicomercio, el 11 de febrero, los propietarios de departamentos y oficinas que quedaron en pie buscan recuperar lo que el fuego no destruyó. El Municipio de Guayaquil, a través de Segura EP, empezó a coordinar con los afectados un plan para permitir el ingreso controlado a las torres y retirar pertenencias consideradas de alto valor.

La mañana de este martes 10 de marzo, funcionarios de la empresa pública de seguridad de Guayaquil se reunieron con los dueños de los inmuebles en el Palacio de Cristal.

El objetivo, según el Cabildo, fue trazar una hoja de ruta para rescatar bienes prioritarios —como documentos, joyas o dinero— que quedaron dentro de las edificaciones y que ahora resultan importantes para continuar trámites personales, empresariales o con aseguradoras tras el siniestro.

Álex Anchundia, gerente de Segura EP, explicó que se ejecutó una primera intervención en la zona, en la que se retiraron 30 vehículos del interior del complejo a través de grúas, en medio de las restricciones de seguridad que rigen en el perímetro.

Edificio Multicomercio: Proceso para recuperar joyas, dinero y documentos

Ahora, la intención es avanzar con un ingreso progresivo a los departamentos y oficinas que permanecen en pie. Según lo planteado, el acceso se realizaría por turnos y con grupos reducidos —de cuatro o cinco personas por vez— para minimizar riesgos dentro de las estructuras, cuyo estado todavía es evaluado tras el incendio.

Anchundia señaló que los propietarios deberán presentar un plan de acción que será revisado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE cantonal), instancia que definirá las condiciones para autorizar el ingreso.

Si todo avanza según lo previsto, el proceso podría comenzar en unas 48 horas, una vez que los dueños acrediten la titularidad de sus bienes y entreguen el listado de personas que participarán en la recuperación de las pertenencias.

Según Segura EP, de no existir inconvenientes en este proceso de retiro de objetos de alto valor, se analizará la posibilidad de recuperar otros bienes.

Mientras tanto, el complejo sigue bajo monitoreo de Segura EP para evitar nuevos riesgos. La semana pasada, esa dependencia municipal indicó que el edificio tiene un riesgo "extremadamente alto" de colapso.

