Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Edificio Multicomercio
El domingo 8 de marzo se retiraron varios vehículos atrapados en el edificio Multicomercio.JOFFRE FLORES

Edificio Multicomercio: Afectados preparan el ingreso para rescatar bienes

En los últimos días, 30 vehículos que quedaron atrapados en este edificio del centro de Guayaquil fueron retirados con grúas

Casi un mes después del incendio que golpeó al edificio Multicomercio, el 11 de febrero, los propietarios de departamentos y oficinas que quedaron en pie buscan recuperar lo que el fuego no destruyó. El Municipio de Guayaquil, a través de Segura EP, empezó a coordinar con los afectados un plan para permitir el ingreso controlado a las torres y retirar pertenencias consideradas de alto valor.

La mañana de este martes 10 de marzo, funcionarios de la empresa pública de seguridad de Guayaquil se reunieron con los dueños de los inmuebles en el Palacio de Cristal.

(Te puede interesar: Edificio Multicomercio: ¿cuánto pagaron los afectados para retirar sus vehículos?)

El objetivo, según el Cabildo, fue trazar una hoja de ruta para rescatar bienes prioritarios —como documentos, joyas o dinero— que quedaron dentro de las edificaciones y que ahora resultan importantes para continuar trámites personales, empresariales o con aseguradoras tras el siniestro.

Álex Anchundia, gerente de Segura EP, explicó que se ejecutó una primera intervención en la zona, en la que se retiraron 30 vehículos del interior del complejo a través de grúas, en medio de las restricciones de seguridad que rigen en el perímetro.

Incendio en Multicomercio

Demolición del Multicomercio en Guayaquil: ¿Cuánto costará y qué pasará con el sitio?

Leer más

Edificio Multicomercio: Proceso para recuperar joyas, dinero y documentos

Ahora, la intención es avanzar con un ingreso progresivo a los departamentos y oficinas que permanecen en pie. Según lo planteado, el acceso se realizaría por turnos y con grupos reducidos —de cuatro o cinco personas por vez— para minimizar riesgos dentro de las estructuras, cuyo estado todavía es evaluado tras el incendio.

Anchundia señaló que los propietarios deberán presentar un plan de acción que será revisado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE cantonal), instancia que definirá las condiciones para autorizar el ingreso.

RELACIONADAS

Si todo avanza según lo previsto, el proceso podría comenzar en unas 48 horas, una vez que los dueños acrediten la titularidad de sus bienes y entreguen el listado de personas que participarán en la recuperación de las pertenencias.

Según Segura EP, de no existir inconvenientes en este proceso de retiro de objetos de alto valor, se analizará la posibilidad de recuperar otros bienes.

Mientras tanto, el complejo sigue bajo monitoreo de Segura EP para evitar nuevos riesgos. La semana pasada, esa dependencia municipal indicó que el edificio tiene un riesgo "extremadamente alto" de colapso.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Guía de zonas con mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos en Guayaquil 2026

  2. Se abre debate sobre reforma a la Ley de Extradición; ya hay división de posturas

  3. Conductor de taxi fue maniatado y asaltado en el norte de Quito

  4. Alquileres y viviendas sociales, en el centro de las municipales en Francia

  5. Extorsiones en Guayaquil: capturan 2 madres en lactancia como sospechosas del delito

LO MÁS VISTO

  1. Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

  2. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  3. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  4. Petróleo supera los $ 100 y el impacto para Ecuador se sentirá en los combustibles

  5. ¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

Te recomendamos