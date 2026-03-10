Jugadores de Barcelona SC que pueden definir la serie ante Botafogo en Libertadores

El conjunto torero, dirigido por César Farías, intentará sorprender a los brasileños en Río de Janeiro y clasificar

Barcelona empató 1-1 en el estadio Monumental ante Botafogo, por la ida de la fase 3 de Copa Libertadores.

Barcelona Sporting Club está a 90 minutos de la gloria o el adiós continental. Tras el empate en la ida, el Ídolo del Astillero visita este martes 10 de marzo a Botafogo con la obligación de ganar para asegurar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso de persistir la igualdad, el destino se decidirá desde el punto penal.

La noticia que ha sacudido la previa es la suplencia de Darío Benedetto. Pese a venir con la pólvora encendida tras marcar en la LigaPro, el estratega César Farías ha decidido dejar al argentino en el banquillo, apostando por un esquema que prioriza el despliegue físico y la velocidad en la contra.

El once titular del conjunto amarillo presenta variantes interesantes que buscan neutralizar el juego vertical del equipo brasileño:

Regreso a la estelaridad: Joao Rojas retoma su lugar en el once inicial, asumiendo un rol protagónico en la creación de juego.

Velocidad por las bandas: Byron Castillo y Jonathan Mina serán los encargados de explotar los extremos, buscando herir a la defensa carioca en las transiciones rápidas.

El muro central: La pareja de Jhonny Quiñónez y Milton Céliz será el eje del mediocampo, con la misión de cortar los circuitos de Botafogo.

Ajustes defensivos: Sorprende la ubicación de Gustavo Vallecilla como lateral izquierdo, una apuesta por la solidez defensiva ante los hábiles punteros locales.

Barcelona SC buscará la hazaña en Brasil tras igualar 1-1 ante Botafogo en Guayaquil. ALEX LIMA

Detalles del encuentro entre Botafogo y Barcelona SC



Partido: Botafogo vs. Barcelona SC (Vuelta - Fase 3)

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026

Hora: 19:30 (Ecuador) | 21:30 (Brasil)

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro

El duelo de revancha entre los ecuatorianos y brasileños se podrá disfrutar por las señales de ESPN, Disney+ (Premium y estándar), Pluto TV (streaming gratis) y el canal de Telefé en YouTube.

Botafogo vs Barcelona SC: ¿Cómo llegan los equipos?

