Desborde del río en Zaruma deja familias afectadas y viviendas inundadas

El río se llevó un puente que era utilizado por los agricultores de la zona.

El llanto, el miedo y la desesperación marcaron la noche que vivieron decenas de familias en la parroquia Salvias, en el cantón Zaruma, luego de que el río se desbordó tras las intensas lluvias e ingresó con fuerza al centro poblado, inundando viviendas y provocando graves daños materiales.

La creciente sorprendió a los habitantes la noche del lunes 9 de marzo. En cuestión de minutos, el agua descendió con violencia, arrastrando lodo, piedras y palizada, que terminaron dentro de las casas y en las calles del centro parroquial. Muchos moradores apenas tuvieron tiempo para huir.

Algunos abandonaron sus casas con lo poco que alcanzaron a cargar, mientras observaban cómo el agua ingresaba de forma violenta. La fuerza de la corriente incluso sobrepasó el puente del sector y provocó el colapso de otra estructura cercana, lo que incrementó la preocupación entre quienes temían quedar aislados.

Testimonios de vecinos evidencian la magnitud del desastre

Mateo Veintimilla, habitante del sector, aseguró que jamás había visto una crecida similar. “Tengo 63 años y, desde que tengo memoria, nunca había crecido el río así. Siempre se llena, pero no de esta manera. Fue demasiado fuerte”, relató mientras veía los daños en su domicilio.

Otra moradora contó que la corriente fue tan intensa que llegó hasta la iglesia. “Vino una oleada fuerte y el agua se metió incluso a la iglesia. Tuve que sacar a mi mamita y llevarla a la casa de una vecina, porque aquí corría peligro”, narró con preocupación.

Los testimonios coinciden en que la creciente fue repentina, generando momentos de pánico entre las familias, que salieron apresuradamente para evitar quedar atrapadas. Entre los relatos más dramáticos está el de Ana María Auxiliadora, quien vive junto al río con sus cuatro hijos.

Familias buscan refugio mientras el río arrasa con sus pertenencias

A las ocho de la noche notó que el caudal aumentaba de forma inusual. Entonces un vecino la alertó sobre una fuerte creciente que venía desde la parte alta.

“Me dijeron que venía una creciente y traté de salvar mis cosas, pero ya fue demasiado tarde. En menos de un minuto el río bajó con una fuerza terrible”, recordó. Sin tiempo que perder, tomó a sus hijos y buscó refugio en casa de una vecina. “Es la primera vez en mis 41 años que veo el río crecer de esa manera”, afirmó.

Tras la emergencia, autoridades cantonales y provinciales llegaron al lugar para evaluar la magnitud de los daños. El gobernador de El Oro, la viceprefecta y el alcalde de Zaruma participaron en una sesión del COE Cantonal.Según el informe preliminar, 28 familias resultaron afectadas y seis viviendas quedaron totalmente destruidas. Otras presentan daños severos y están en riesgo de colapso por la erosión.

Daños materiales y medidas de emergencia en Zaruma

Además, la caída de un puente complica la movilidad y aumenta la preocupación de los habitantes sobre su conexión con sectores cercanos. Hasta el mediodía del martes el río seguía crecido, por lo que las autoridades mantuvieron vigilancia permanente ante el riesgo de nuevos problemas.

Apoyo de autoridades y labores de limpieza

Personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas se desplegó en la zona para brindar asistencia y apoyar en evacuaciones. También se coordinó la entrega de ayuda humanitaria.

Con la llegada del amanecer, los propios habitantes iniciaron las labores de limpieza. Con palas, escobas y baldes, intentaban retirar las piedras, palizada y lodo acumulados en casas y calles.

Las autoridades confirmaron que maquinaria pesada será enviada al sector, para continuar con la remoción de escombros y habilitar los accesos afectados. La inestabilidad climática también golpeó el cantón Portovelo, donde el incremento del caudal del río Amarillo forzó la evacuación preventiva de 50 familias.

