Emergencia por lluvias en Ecuador: 5 fallecidos y más de 40.000 afectados

El número de personas fallecidas por el fuerte temporal que atraviesa Ecuador desde inicios de 2026 aumentó a cinco.

El número de personas fallecidas por el fuerte temporal que atraviesa Ecuador desde inicios de 2026 aumentó a cinco, según el más reciente informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), publicado el 10 de marzo del 2026.

El reporte detalla que un deslizamiento de tierra en el cantón La Maná, en Cotopaxi, provocó la muerte de un hombre tras las intensas lluvias registradas desde la noche del domingo. En esa misma provincia, en Sigchos, otro deslizamiento dejó dos personas desaparecidas y obligó a la evacuación de once habitantes hacia casas de acogida. Una vía rural permanece cerrada por la acumulación de material.

El temporal, que se mantiene activo en gran parte del país, ha afectado a 40.915 personas y ha dejado a 3.485 en condición de damnificadas. Además, 62 viviendas y 12 puentes han sido destruidos, mientras que decenas de estructuras continúan en evaluación.

Guayas, la provincia más golpeada

Guayas concentra el mayor número de personas afectadas, con 18.757. Le siguen Esmeraldas (5.239), El Oro (5.211), Manabí (3.737), Santa Elena (2.992) y Loja (2.606). También se registran impactos significativos en Los Ríos (2.452), Chimborazo (1.148), Pastaza (797), Orellana (362), Zamora Chinchipe (265), Napo (158), Pichincha (147) y Azuay (111).

En total, desde el 1 de enero hasta este lunes, la SNGR ha contabilizado 1.486 eventos asociados a las lluvias, distribuidos en 189 municipios y 562 parroquias. Las emergencias más frecuentes han sido inundaciones (38,63 %), deslizamientos (35,53 %) y lluvias intensas (10,57 %).

Ríos desbordados y alertas activas

La acumulación de agua ha provocado el desbordamiento de 28 ríos y otros 25 mantienen una tendencia ascendente, lo que incrementa el riesgo de nuevas inundaciones en zonas urbanas y rurales.

El mapa de alertas por lluvias

Alerta amarilla: Pastaza y Tungurahua.

Alerta naranja: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Alerta roja: Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

