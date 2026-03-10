¿Cómo saber si su billete de 20 dólares es falso? Consejos tras detenciones

Las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas en Riobamba y Quito entre febrero y marzo de 2026 por comercializar y distribuir miles de dólares falsificados en diversas zonas urbanas. Ante el decomiso operativo de más de 4.700 dólares fraudulentos que exponen la permeabilidad de los controles financieros estatales, los ciudadanos y pequeños comerciantes enfrentan un alto riesgo de recibir divisas adulteradas en sus transacciones diarias, lo que vuelve indispensable aplicar métodos técnicos para verificar la autenticidad del papel moneda.

Detecte el billete falso

La circulación sostenida de este dinero ilícito evidencia que los filtros de seguridad institucionales son insuficientes para frenar el ingreso de falsificaciones al mercado local. Frente a esta vulnerabilidad en el espacio público y comercial, el usuario final asume la responsabilidad ineludible de resguardar su propia economía mediante la revisión física de los billetes de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Tocar la textura y el relieve característico

El primer paso para la verificación técnica consiste en palpar el documento. Los billetes legítimos están compuestos por una mezcla de algodón y lino, lo que otorga una textura áspera y resistente al tacto. La impresión en relieve, conocida como intaglio, debe sentirse claramente al pasar el dedo sobre los hombros del retrato de Andrew Jackson y en las letras del texto superior. Los ejemplares adulterados decomisados recientemente suelen imprimirse en papel bond común, liso y carente de esta rugosidad estructural.

Observar la marca de agua a contraluz

Sostener el papel moneda a contraluz permite visualizar un elemento de seguridad integrado que no requiere de equipos electrónicos especializados. A la derecha del retrato principal debe aparecer una marca de agua tenue pero nítida con el rostro del presidente Jackson, visible desde ambos lados del documento. En las falsificaciones incautadas, esta imagen suele estar impresa de forma superficial, luciendo desproporcionada, borrosa o visible sin necesidad de exponerla a una fuente de luz directa.

Verificar el hilo de seguridad incrustado

Otro candado técnico esencial es el hilo de seguridad de polímero incrustado verticalmente en la fibra del papel, ubicado a la izquierda del retrato central. Al observarlo a contraluz, este hilo debe contener las siglas "USA" y la denominación "TWENTY" alternadas y totalmente legibles. Adicionalmente, bajo luz ultravioleta, este filamento debe iluminarse en un color verde brillante. La total ausencia de este hilo, o su burda imitación mediante líneas dibujadas en la superficie, confirma de inmediato la alteración del documento.

La Policía incauta los billetes falsificados Foto: cortesía / Policía

