Bruno Caicedo ya se integró al Vancouver Whitecaps: Así lo recibieron

El jugador ecuatoriano militará en el equipo de la liga canadiense tras su traspaso desde Barcelona SC.

El joven extremo ecuatoriano Bruno Caicedo inició oficialmente este martes 10 de marzo su aventura internacional, tras llegar este a Canadá para incorporarse al Vancouver Whitecaps FC.

El jugador de 21 años arriba procedente de Barcelona Sporting Club, en un traspaso cercano a los 1,5 millones de dólares que marca un nuevo paso en la exportación de talento ecuatoriano hacia la Major League Soccer (MLS).

El acuerdo entre Vancouver y Barcelona SC incluyó una venta mayoritaria del pase del futbolista, mientras el club guayaquileño conservó un porcentaje de sus derechos económicos para una futura transferencia.

De acuerdo con lo que se sabe, Caicedo firmó contrato por cuatro temporadas, hasta finales de 2029, bajo la Iniciativa Sub-22 de la MLS, un mecanismo que permite a los equipos fichar jóvenes talentos internacionales con ventajas en el límite salarial, apostando por su desarrollo y posible proyección en el mercado internacional.

El fichaje se concretó luego de una destacada etapa en la LigaPro, donde el extremo sumó experiencia tras ser cedido a clubes del campeonato ecuatoriano. En 2024 jugó en Cumbayá FC, mientras que en 2025 defendió a Orense Sporting Club, temporada en la que logró consolidarse con actuaciones destacadas, participando directamente en varios goles y mostrando su principal virtud: velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para jugar por ambas bandas.

La llegada del ecuatoriano también ha generado repercusión en redes sociales tras difundirse un video de su primer día en las instalaciones del club, donde se observa su ingreso al vestuario y el recibimiento de sus nuevos compañeros. Uno de los momentos más comentados es su encuentro con el campeón del mundo alemán Thomas Müller, quien se unió recientemente al plantel, en una escena que simboliza el salto competitivo que representa para el joven jugador compartir equipo con futbolistas de talla internacional.

Con la pretemporada realizada en Ecuador y en óptimas condiciones físicas, el extremo espera debutar pronto con los Whitecaps, un estreno que genera expectativa entre los aficionados ecuatorianos y la comunidad latina en Vancouver, atentos al crecimiento de uno de los talentos jóvenes del fútbol tricolor.