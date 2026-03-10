Petro critica exclusión de Colombia de alianza regional antinarco de EE.UU.

Trump también dejó por fuera de la alianza a México y Brasil, países clave para el tráfico de drogas en la región

El presidente Gustavo Petro participa este lunes en Viena, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el principal órgano multilateral de decisión en materia de drogas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el lunes 9 de marzo de 2026 la exclusión de su país, el principal productor de cocaína, de una alianza creada por Estados Unidos con 17 países latinoamericanos para "destruir" a los cárteles narcotraficantes.

Donald Trump anunció el sábado una estrategia para utilizar la "fuerza militar letal" en contra de narcos y "redes terroristas" de la región, en el marco de una cumbre con mandatarios aliados en su club de golf en Doral, cerca de Miami (Florida).

En el encuentro, el líder estadounidense recibió a sus homólogos de Argentina, El Salvador, Ecuador y al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre otros.

La mayoría de los invitados comparten la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en el continente.

El presidente de Colombia, el país donde más se produce cocaína en el mundo, se quedó el lunes por su exclusión en esta alianza.

"En el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia", sostuvo el mandatario izquierdista en un evento sobre la lucha contra las drogas en Viena.

"No critico que se hagan coaliciones políticas", "pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia" "no se puede hacer un escudo" contra las mafias, sostuvo.

Un distanciamiento de varios meses

Trump también dejó por fuera de la alianza a México y Brasil, países clave para el tráfico de drogas en la región.

El mandatario de Estados Unidos emprendió desde su regreso a la presidencia a una campaña de mano dura contra las mafias que incluyen bombardeos a supuestas lanchas utilizadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Petro ha criticado esos ataques. Washington no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que atacan están involucradas en el tráfico de drogas.

Durante meses distanciados, Trump le impuso sanciones financieras al colombiano por supuestamente hacer esfuerzos insuficientes para detener a los narcos.

Los mandatarios limaron asperezas el 3 de febrero en un encuentro en la Casa Blanca en el que acordaron coordinar la persecución a carteles y guerrillas en Colombia.

