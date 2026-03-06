¿Para qué sirve el radar que pondrá Gustavo Petro en la frontera con Colombia?

Gustavo Petro ofrece ayuda a Daniel Noboa para reforzar control en puertos y aeropuertos

Gustavo Petro ofrece ayuda a Daniel Noboa para controlar puertos y aeropuertos en medio de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció apoyo a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para fortalecer el control de puertos y aeropuertos, en medio de las tensiones comerciales que mantienen ambos países por la seguridad en la frontera.

El pronunciamiento se produjo este martes 3 de marzo de 2026, cuando Petro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X. En su mensaje, el mandatario colombiano señaló que Ecuador debe reforzar la seguridad en sus terminales aéreas y marítimas, y aseguró que su país está dispuesto a colaborar.

“El presidente Novoa debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos… podemos ayudar”, escribió Petro.

Radar en la frontera para rastrear naves ilegales

Como parte de las acciones anunciadas, Petro informó que ordenó instalar un radar moderno en la zona fronteriza de Ipiales, con el objetivo de detectar y rastrear aeronaves ilegales que operen en la región.

Según explicó, este sistema permitirá mejorar la coordinación entre las autoridades de Colombia y Ecuador para el monitoreo en tiempo real de actividades ilícitas en la frontera.

No obstante, el mandatario colombiano advirtió que el mayor desafío de seguridad no se encuentra únicamente en el espacio aéreo o en los puertos.

“El mayor problema es el paso por las selvas y los ríos”, señaló Petro, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación militar entre ambos países.

En ese sentido, afirmó que la vigilancia conjunta de las armadas en los pasos fluviales resulta fundamental para frenar el tránsito de grupos delictivos que operan en la zona fronteriza.

Tensión comercial por aranceles entre Ecuador y Colombia

Las declaraciones del presidente colombiano se producen en un contexto de tensión entre los gobiernos de Petro y Noboa, tras la decisión de Ecuador de imponer aranceles a productos colombianos.

El Gobierno ecuatoriano justificó la medida al considerar que Colombia no ha tomado acciones suficientes para combatir a los grupos criminales y la inseguridad en la frontera común.

Los aranceles, denominados por Ecuador como “tasa de seguridad”, fueron anunciados en enero con un porcentaje inicial del 30 %. Posteriormente, el gravamen se elevó hasta el 50 %.

Como respuesta, Colombia aplicó medidas equivalentes a los productos ecuatorianos, lo que derivó en una escalada comercial que ha generado preocupación entre sectores empresariales de ambos países.

Seguridad fronteriza y cooperación bilateral

Las autoridades colombianas señalan que la instalación del radar y otras medidas de vigilancia buscan fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes, donde operan organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La iniciativa también pretende mejorar la coordinación entre los organismos de seguridad de Ecuador y Colombia para proteger a las poblaciones que viven en la frontera, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados y redes delictivas.

