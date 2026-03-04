Ahora es Cuba: los países con los que Daniel Noboa ha tenido una relación tensa

Este miércoles 4 de marzo, el Gobierno de Ecuador catalogó como persona non grata al embajador de Cuba en el país

Integrantes de la Policía de Ecuador custodian la Embajada de Cuba en Quito este miércoles 4 de marzo.

La relación entre Ecuador y Cuba atraviesa su peor crisis diplomática en décadas, luego de que el gobierno del presidente Daniel Noboa declarara persona non grata al embajador cubano, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todo el personal diplomático acreditado en Quito, dándoles 48 horas para abandonar el país a partir de este miércoles 4 de marzo.

Esta medida fue acompañada por la orden de retorno de su propio embajador en La Habana, José María Borja, lo que ha sido interpretado por analistas como una ruptura en la práctica de los vínculos formales entre ambos países, aunque no se haya declarado oficialmente un rompimiento total.

La Cancillería ecuatoriana se amparó en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para tomar la decisión, que no incluye una explicación pública detallada de los motivos. La medida ocurre en un contexto de tensiones regionales y en vísperas de una cumbre en Estados Unidos, donde Noboa se ha mostrado alineado con políticas lideradas por Washington.

Desde La Habana, el régimen cubano rechazó la expulsión de su misión diplomática, calificándola de “arbitraria e injustificada” y advirtió que el gesto perjudica las relaciones históricas de amistad entre ambos pueblos. Las autoridades cubanas también lamentaron la ausencia de argumentos oficiales por parte de Ecuador para justificar la decisión.

Choques políticos y disputas comerciales en la agenda internacional de Ecuador

Esta tensión con Cuba se suma a otros capítulos difíciles que Ecuador vivió bajo la presidencia de Daniel Noboa en materia diplomática.

Uno de los casos más prolongados ha sido la ruptura de relaciones con México, que comenzó la noche del 5 de abril del 2024, luego de que fuerzas del Estado ecuatoriano entraran a la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado allí.

México respondió rompiendo relaciones y ha mantenido una posición dura durante la administración de Noboa.

En aquella ocasión, el Gobierno de Venezuela, entonces liderado por Nicolás Maduro, también anunció el cierre de sus embajadas y consulados en Guayaquil y Quito, en respuesta a la irrupción de la Policía ecuatoriana en la sede diplomática de México.

La crisis con México se prolongó también en 2025, cuando la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que no restablecería vínculos diplomáticos con Ecuador mientras Noboa siga en el poder.

Ecuador y su conflicto arancelario con Colombia

Además de Cuba y México, la política exterior de Noboa se ha visto influida por su cercanía con Estados Unidos y el apoyo de Quito a operaciones conjuntas para combatir crimen organizado y narcoterrorismo, lo que ha generado interpretaciones diversas sobre su alineación geopolítica en la región.

Además de las tensiones diplomáticas con países como Cuba y México, la gestión del presidente Daniel Noboa ha estado marcada también por un conflicto comercial de alto impacto con Colombia que escaló durante los primeros meses de 2026.

Transportistas de Carchi protestaron ante las medidas arancelarias de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Ángelo Chamba

A finales de enero, Ecuador impuso una “tasa de seguridad” arancelaria del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, argumentando la falta de medidas efectivas por parte de su vecino para fortalecer la seguridad fronteriza frente al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

La discordia derivó en una guerra de aranceles: Bogotá respondió con una medida similar al aplicar un arancel del 30 % a decenas de productos ecuatorianos y, posteriormente, Quito elevó su arancel contra mercancías colombianas al 50 %, lo que profundizó la fricción comercial.

El choque ha tenido repercusiones concretas en el comercio bilateral, con gremios y transportistas que han advertido sobre efectos negativos en exportaciones, empleo y en la actividad logística en pasos fronterizos clave.

