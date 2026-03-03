¿Qué pasa en Chile con la transición entre Kast y Boric?

Kast anunció el término del proceso de traspaso con el gobierno de Gabriel Boric, iniciado en diciembre pasado.

Este martes 3 de marzo José Antonio Kast anunció el término del proceso de traspaso con el gobierno de Gabriel Boric, iniciado en diciembre pasado. La decisión se produjo tras la suspensión repentina de una reunión en La Moneda que debía abordar el proyecto del cable submarino con China.

“Ya no confiamos en la información que se nos está entregando”, declaró Kast en rueda de prensa, acusando falta de transparencia en distintos ministerios. Según el presidente electo, su equipo detectó inconsistencias y ausencia de datos relevantes en áreas estratégicas. La reunión, que apenas duró veinte minutos, marcó un quiebre en un proceso que hasta ahora se había desarrollado en términos cordiales.

Kast recalcó que su equipo seguirá preparando la recepción del gobierno, pero sin continuar las bilaterales con la administración saliente. “Le ponemos término al proceso de traspaso porque no confiamos en la información”, afirmó.

La respuesta de Gabriel Boric

Boric respondió en un punto de prensa asegurando que Kast le exigió retractarse de sus declaraciones sobre el cable submarino, algo que se negó a hacer. “Me pidió retirar mis dichos, y como eso es falso, no lo voy a hacer. Decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, explicó.

RELACIONADAS Michelle Bachelet es nominada a secretaria general de la ONU con apoyo regional

El mandatario sostuvo que sí informó a Kast sobre el proyecto semanas antes de que se convirtiera en polémica, y lamentó que el presidente electo “empañara la tradición republicana de realizar un traspaso de mando transparente”.

Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos.



Chile… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 3, 2026

Minutos después, Boric reforzó su postura con un mensaje en X donde mencionó que "Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda" y se pudo a disposición para retomar las conversaciones en "temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario.

EE.UU. sanciona a tres funcionarios chilenos y les revoca la visa Leer más

El polémico cable chino

El origen del conflicto está en el proyecto de un cable submarino de fibra óptica que uniría Chile con China, impulsado por la empresa Mobile International. La iniciativa busca mejorar la conectividad y el intercambio de datos, pero ha generado tensiones internacionales.

Estados Unidos considera que el cable representa una amenaza para su seguridad nacional. El Departamento de Estado revocó las visas de tres funcionarios chilenos, incluido el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, acusándolos de comprometer infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

Boric defendió el proyecto en entrevistas recientes, asegurando que “Chile no puede actuar sujeto a amenazas” y que la concesión había sido detenida para discutirlo con el presidente electo. “Hay voluntad de transparencia absoluta porque estos son temas de Estado”, afirmó.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!