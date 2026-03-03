La Refinería de Esmeraldas suspende el despacho de asfalto

El desabastecimiento de este producto se da días después de que ocurriera el incendio en las bombas de carga

La Refinería de Esmeraldas suspendió el despacho de asfalto de manera temporal desde el 4 de marzo, luego del incendio ocurrido el 1 de marzo en las bombas de carga de la Unidad Sevia 1, que mantiene afectadas 13 unidades de proceso.

En el comunicado emitido por la Jefatura de Programación de la Producción de la Refinería de Esmeraldas que anuncia la suspensión, se indica que la normalización del abastecimiento del asfalto se calcula para finales de este mes.

“En caso de contar con producto disponible antes de lo previsto, se comunicará oportunamente la reanudación de los despachos conforme a los requerimientos de abastecimiento”, menciona el escrito.

La Refinería de Esmeraldas despacha asfalto en autotanques a distintos clientes en Ecuador como municipios, obras viales y empresas constructoras, como proveedor nacional de ese producto. Del despacho de este asfalto depende la construcción de las obras viales del país como pavimentación de las carreteras.

El incidente del 1 de marzo se suma al registrado el 30 de enero de 2026 y al del 26 de mayo de 2025, lo que vuelve a poner bajo la lupa la estabilidad operativa del principal complejo refinador de Ecuador.

¿Qué otros productos produce la Refinería?

Además del asfalto, entre los productos que obtiene la refinería están combustibles como gasolina, diésel, jet fuel y fuel oil. Productos que se envían hacia terminales en distintas provincias, en autotanques para distribución terrestre y en algunos casos por vía marítima desde terminales asociadas.

