Boom del oro: estos son los beneficios para la economía de Ecuador

La onza troy de esta materia prima alcanzó un precio promedio de $3.518,43 en 2025. Ecuador recibe impuestos, regalías y más

Fruta del Norte es la única mina de oro a gran escala, que tiene Ecuador.

El alza en el precio de la onza troy de oro durante 2025 alcanzó un precio récord. Se ubicó en alrededor de $3.518,43, que significa un aumento del 45,8 % frente al mismo periodo de 2024 ($2.412,54). Este incremento en el metal dorado tendrá un impacto directo en los ingresos que tiene Ecuador, como exportador de este mineral.

Actualmente, este commodity se ubica en $5.000,74, según información en tiempo real de Investing.com. Pero este precio podría escalar aún más según JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y una de las principales empresas globales de servicios financieros.

JP Morgan estima que el precio promedio del oro será de $5.708 en 2026. Se trata de una cifra mayor en un 20 % frente a los $4.753 que proyectaba en noviembre de 2025.

Mientras tanto, para 2027, la previsión sube a $6.550, también por encima del pronóstico anterior de $5.245. JP Morgan estima que el oro alcanzará los $6.300 en el cuarto trimestre de 2026 y que llegará a un máximo de $6.600 por onza durante el tercer trimestre de 2027.

Pero, ¿a qué se debe el incremento en el precio de este metal precioso? El alza en el precio del oro responde a una mayor demanda de los bancos centrales e inversionistas debido a que este bien, que es escaso, es un activo de refugio en tiempos de incertidumbre debido a tensiones comerciales, conflictos y otros.

Impacto en las finanzas públicas y en las exportaciones

Para Ecuador el alza en el precio del metal dorado resulta positivo porque cuenta con una mina a gran escala de oro, Fruta del Norte, más pequeña minería y artesanal. Las ventas al exterior de oro, que realizan estos operadores, representa ingresos para el Estado.

Por la venta de minerales, Ecuador recibe el pago de impuestos, regalías, utilidades y otras contribuciones.

El pago de estos tributos está directamente ligado a los ingresos generados. Así, mientras el precio del oro se mantenga elevado, el impacto positivo sobre la balanza comercial, la recaudación tributaria y el flujo de divisas será mayor.

Solo en el caso de Fruta del Norte, su empresa operadora la canadiense Lundin Gold, proyecta el pago de $432 millones entre Impuesto a la Renta, regalías y utilidades para el Estado. Este monto es superior en un 85,4 % al de 2024, cuando por los mismos conceptos se cancelaron $233 millones.

Estos resultados responden principalmente al auge del precio internacional del oro porque en el caso de Fruta del Norte las exportaciones de 2025 (498.315 onzas) fueron menores a las de 2024 (502.029 onzas), según datos preliminares difundidos por Lundin Gold.

En Zamora Chinchipe, cientos de personas trabajan en la extracción de oro en minas, plantas y laboratorios de Los Encuentros, donde cada tonelada de material contiene unos 10 gramos del metal precioso.



Esas exportaciones de 2025 representan ingresos por alrededor de $1.800 millones, que es el valor más alto desde que la mina inició operaciones en 2019. En cambio, frente a 2024, cuando las exportaciones alcanzaron $1.193 millones, los ingresos crecieron 50,9 %.

El alza en precio de este mineral resulta también beneficioso para Ecuador porque sus reservas internacionales, que maneja el Banco Central Ecuador en oro (una parte), se revalorizarán, generando una ganancia adicional, para el Fisco.

