Datos desinflan el “repunte” de los sectores estratégicos

Según información del BCE, entre enero y noviembre de 2025, la producción promedio de crudo fue de 439.000 barriles por dí

Los “logros” del gobierno actual en los sectores estratégicos: petrolero, minero y eléctrico, resumidos en cuatro imágenes difundidas el pasado 26 de enero de 2026 en redes sociales por Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía (MAE), contrastan con los datos oficiales publicados por entidades estatales.

RELACIONADAS Proyecto de Noboa revive las concesiones eléctricas privadas

Aeade exhorta al Gobierno a restablecer los servicios de la ANT lo más pronto Leer más

Además, los resultados actuales, que se comparan con el último año del gobierno de Guillermo Lasso, emplean parámetros distintos de contraste. El “Ahora” del presidente Daniel Noboa expone cifras de 14 meses -de octubre de 2024 a diciembre de 2025-, mientras tanto, el “Antes”, refleja los resultados de 13 meses -de octubre de 2022 a noviembre de 2023-. Y no se precisa si los valores son promedio, acumulados o los últimos disponibles.

Para conocer la situación de estos sectores estratégicos, Diario EXPRESO obtuvo información de los últimos tres años, que están disponibles en el Banco Central del Ecuador (BCE), Petroecuador, el Ministerio de Producción, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). Se tomó como referencia datos de producción, exportación, inversión, potencia disponible y otros para conocer en qué situación se encuentran estas áreas que son clave para la economía del país (ver gráfico).

El sector petrolero va en descenso

Según información del BCE, entre enero y noviembre de 2025, la producción promedio de crudo fue de 439.000 barriles por día, una cifra menor al promedio alcanzado en el mismo periodo de 2023 y 2024. Pese a estos resultados, el ente rector prevé por segundo año consecutivo superar los 500.000 barriles de petróleo promedio por día.

Lo mismo ocurre con la producción de gas natural que pasó de 20,6 millones de pies cúbicos (MMpc) a 18 MMpc, entre 2023 y 2025. Esta última cifra está por debajo de lo expuesto por el MAE, que indicó que “Ahora” la producción de este derivado alcanzaba los “24 millones de pies cúbicos”.

En este derivado -que es clave para la generación eléctrica-, la meta es llegar a 40 MMpc a mediados de este 2026, precisó la ministra Manzano y justificó que la caída en 2025 responde a que por la operación de la plataforma de perforación de pozos, Jack up, se suspendieron temporalmente las actividades en el campo Amistad.

En importación de derivados la cifra va en aumento al igual que la exportación de crudo (en barriles), que en 2025 superó los resultados de 2023 aunque bajó frente a 2024.

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, este sector está en permanente declive desde 2020 tras haber logrado una producción de más de 500.000 previo a la pandemia. Santos argumenta que estos resultados responden al modelo estatista y la falta de inversión en esta industria.

“La Refinería Esmeraldas estuvo en 2025 sin operar durante meses, lo que obligó a importar más derivados, es decir, se produjo una mayor salida de divisas para el país (…) Hay tanto descuido que en menos de un año han ocurrido dos incendios pavorosos en este complejo”, subraya Santos, quien en su gestión buscó dar continuación al plan del gobierno anterior de delegar la operación de esta planta al sector privado.

Minería tiene los mismos actores

En minería, los datos preliminares de 2025 están cerca de alcanzar a los de 2023, en exportación de minerales (volumen y valor). En inversión, en cambio, se advierte una caída luego de que Ecuacorriente, a cargo de Mirador, concluyó la inversión de la fase II del proyecto, aunque esta etapa no se encuentra aún operativa. “Mientras ellos no tengan autosuficiencia en energía, no se firma la adenda”, enfatizó Manzano.

Ante esta realidad, Henry Troya, exviceministro de Minas, sostiene que la situación de este sector no registra mayores cambios porque no ha recibido incentivos para atraer más inversión y opera “con los mismos grandes actores de 2019”. Mirador y Fruta del Norte son los principales proyectos que aportan para la exportación de concentrado de cobre y oro.

“Las reformas normativas (ajuste soberano, tasa minera, autogeneración) causaron que Cascabel, El Domo, Cangrejos, que estaban para la firma de su contrato de explotación, se frenen”, advierte Troya.

En cuanto a los “logros” en la exportación, estos responden a factores externos que han elevado el precio de los commodities. Solo en el caso del oro, su precio promedio pasó de $1.591 la onza troy en 2023 a $3.685,14 en 2025, reporta el BCE.

En este 2026, el alza en el precio del oro se ha mantenido, pero Ecuador aún no abre el catastro para minería metálica. “Ni el más optimista de los mineros puede afirmar que el sector ha mejorado”, dice Troya.

Nuevos proyectos eléctricos, pendientes

En el sector eléctrico, si bien se advierte que entre 2023 y 2025 se sumaron alrededor de 888,45 megavatios (MW) de potencia efectiva (disponible) para generar energía al Sistema Nacional Interconectado (SNI), el valor se encuentra por debajo de lo establecido en el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032. En este insumo se proyectó sumar en el mismo periodo 1.320,9 MW.

Para Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctricos, en los últimos dos años los únicos “proyectos nuevos” que se han incorporado son Alluriquín, El Descanso, Vesubio y los megavatios recuperados de plantas, que no estaban operativas. No constan las barcazas (300 MW) porque no es generación propia, sino alquilada, precisa.

Créditos de la banca pública de Ecuador crecieron 37% Leer más

Además, no se concretó la incorporación de 241 MW de las fallidas centrales térmicas, a cargo de Progen y Austral.

“Para evaluar de manera objetiva la situación de este sector se debe determinar cuánta potencia firme (MW) se ha introducido para atender la demanda y no tener restricciones para ningún segmento”, puntualiza Buitrón.

En este sector se advierte también un aumento de la producción en 2025 que responde a que la demanda crece cada año y que en 2023 y 2024 hubo restricciones en la producción (apagones) por el déficit para generar este suministro. También existe una caída en la importación de electricidad desde Colombia (hasta noviembre pasado), aunque en diciembre la escasez de lluvias obligó a aumentar estas compras, que ahora están suspendidas desde el 22 de enero de 2026 por la tensión comercial entre Colombia y Ecuador debido a la tasa de seguridad del 30 % impuesta por el presidente Noboa.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ