Argumenta que el cierre de las oficinas, tras investigación de la Fiscalía, retrasa la entrega de vehículos comprados

Aeade exhorta al Gobierno a restablecer los servicios de la ANT lo más pronto.

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) exhortó al Gobierno Nacional al pronto restablecimiento de los servicios esenciales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) como la homologación vehicular, la emisión de matrículas, el registro de unidades de transporte, la calificación y otorgamiento de licencias de conducir, así como la emisión de certificados y la gestión de infracciones.

El pasado 30 de enero, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron un operativo simultáneo con 23 allanamientos en varias provincias (como Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas), que terminó con la detención de diez personas, entre ellas Pedro Abril, entonces director de la ANT y otros altos funcionarios acusados de integrar una red que cobraba dinero a cambio de agilizar trámites, lo que le habría generado millones de dólares en perjuicio al Estado.

Por la magnitud de la investigación denominada ‘Caso Jaque’, las autoridades decidieron cerrar de manera temporal las oficinas de la ANT a nivel nacional, suspendiendo sus servicios.

Este cierre, según el sector Aeade, debilita los controles sobre el parque automotor y retrasa la entrega de vehículos a los ciudadanos. “En lo inmediato, esta situación puede generar demoras en los procesos normales de matriculación y retrasar la entrega de vehículos a los ciudadanos, pese a haber cumplido oportunamente con sus obligaciones contractuales, técnicas y tributarias”, añade el documento.

De acuerdo con datos de Aeade, las ventas de vehículos en Ecuador marcan una tendencia creciente en los últimos dos años. Por ejemplo, en 2025, se vendieron 124.500 vehículos nuevos, lo que fue más que los 108.266 vehículos vendidos en 2024.

El cierre de servicios desde la ANT podría frenar varias ventas en este sector que empieza a ver recuperación, después de un bajón tras el cierre del año 2023.

Agilitar los trámites

Ante la noticia del cierre de las oficinas de la ANT, el presidente ejecutivo de Aeade, Genaro Baldeón, comentó a través de sus redes sociales que era tiempo de tomar medidas para agilitar los trámites vehiculares.

“La mayoría sigue siendo presencial, en ventanilla física y en papel, sin información en línea y, para conocer el estado, hay que acercarse y hacer filas. En estos momentos de crisis institucional hay una valiosa oportunidad para transformar los trámites innecesarios, burocráticos y corruptos en verdaderos servicios ciudadanos”, detalló el vocero de Aeade.

